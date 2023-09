Uuringud näitavad, et inimtekkelised tiigid võivad olla kasvuhoonegaaside netoheitjad

Uued Cornelli ülikooli uuringud näitavad, et inimese loodud tiikidel on märkimisväärne mõju kasvuhoonegaaside heitkogustele. Kaks Cornelli teadlaste poolt läbi viidud seotud uuringut hakkavad kvantifitseerima nii inimtekkeliste kui ka looduslike tiikide mõju ülemaailmsele kasvuhoonegaaside eelarvele, pakkudes väärtuslikku teavet teemasse, mida ei mõisteta hästi.

Uuringutes leiti, et kui inimtekkeliste tiikide heitkogused ja süsiniku ladustamine liita, võivad tiigid olla kasvuhoonegaaside netoheitjad. Varasemad hinnangud näitavad, et tiigid, mis on määratletud kui kuni 5 hektari suurused veekogud, võivad anda 5% ülemaailmsest metaaniheitest. Ilma täpsete mõõtmisteta paljudes tiikides võib see protsent olla hinnangulisest kogusest poole kuni kahekordne. Lisaks on süsiniku matmismäärade kohta tiikides piiratud hinnanguid.

Üks teadlaste läbiviidud uuring keskendus 22 spetsiaalselt valitud tiigis eraldatud süsiniku kogusele. Teadlased uurisid varasemaid majandamistegevusi ning mõõtsid setete paksust ja süsinikusisaldust tiikides. Nad leidsid, et süsiniku matmiskiirust tiikides mõjutasid sellised tegurid nagu veetaimed, kalad ja toitainete tase. Uuring näitas ka, et nii looduslikud kui ka inimese loodud tiigid seovad ülemaailmselt märkimisväärse koguse süsinikku, mis näitab, et süsiniku sidumine tiikides on alahinnatud.

Teises uuringus uuriti konkreetsete Cornelli katsetiikide kasvuhoonegaaside hooajalisi heitkoguseid. Metaan, tugev kasvuhoonegaas, moodustas suurema osa eralduvatest gaasidest. Uuring rõhutas ka sagedase proovide võtmise tähtsust tiikidest lähtuvate kasvuhoonegaaside heitkoguste täpseks arvestamiseks.

Üldiselt näitavad need uuringud, et tiigid mängivad rolli kasvuhoonegaaside heitkogustes ja süsiniku ladustamises. Kuigi tiigid võivad praegu olla metaani eraldumise tõttu kasvuhoonegaaside netoheitjad, võivad need muutuda metaaniheitmete vähendamise kaudu neelajateks. Leiud pakuvad ka ettepaneku kasutada tiikides metaani heitkoguste vähendamiseks mullide või veealuseid tsirkulaatoreid.

Täpse kliima modelleerimise ja prognooside jaoks on ülioluline edasine uurimine ja tiikide rolli mõistmine kasvuhoonegaaside heitkogustes.

