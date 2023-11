Kujutletava mängu jõu vabastamine varases lapsepõlves

Monashi ülikooli läbi viidud murranguline uuring on avastanud olulise läbimurde meie arusaamas kujutlusmängu rollist ja tähtsusest varases lapsepõlves. Vastupidiselt varasematele akadeemilistele veendumustele näitab uuring, et imikud ja väikelapsed on täielikult võimelised seda tüüpi mängudega tegelema, rõhutades selle sügavat tähtsust alushariduses.

Viieaastase programmi jooksul tegid Monashi ülikooli haridusteaduskonna teadlased koostööd enam kui 2,500 pedagoogi ja väikelapsega. Uurimisprojekti Conceptual PlayWorld eesmärk oli uurida ja analüüsida väljamõeldud mängu mõju laste kognitiivsele arengule.

Selle ulatusliku uuringu tulemused näitavad, et kui lapsed osalevad kujutletavas mängus, muutuvad nad põhimõtteliselt vaatenurgas. Selle asemel, et tajuda objekte sellistena, nagu nad on, hakkavad lapsed neid millegi muuna ette kujutama. See kognitiivne üleminek tähistab väikelaste ja imikute elus olulist arengu verstaposti.

Austraalia Teadusnõukogu laureaat professor Marilyn Fleer, selle valdkonna juhtiv ekspert Monashi ülikoolist, rõhutab väljamõeldud mängu tähtsust kujutlusvõime edendamisel ja õppimise toetamisel, eriti abstraktsete mõistete puhul, nagu mõõtmine. Professor Fleeri sõnul on kujutlusmängul oluline roll kujutlusvõime psühholoogilise funktsiooni arendamisel, mis on hädavajalik abstraktsete mõistete mõistmiseks ning mineviku ja tuleviku üle mõtlemiseks.

Et veelgi kinnitada kujuteldava mängu transformatiivset mõju, tutvustas Conceptual PlayLabi uurimisprojekt Conceptual PlayWorldsi lastehoiukeskustesse. See uuenduslik lähenemine võimaldas väikelaste kasvatajatel laiendada oma pedagoogilisi tehnikaid ja kasvatada oma keskustes teesklevat mängu. Positiivsed tulemused olid ilmsed, isegi kõige nooremad lapsed osalesid aktiivselt tegevustes.

Conceptual PlayWorldi sekkumine hõlmas ka õpetajate enesetempoga professionaalset arengut, varustades neid vahenditega, et Conceptual PlayWorlds edukalt kavandada ja oma lastehoiukeskustes rakendada. See võimestav ressurss muutis õpetajad pedagoogilisteks juhtideks ja muutuste agentideks nende hariduskogukondades.

Nende murranguliste leidude põhjal on ilmne, et väljamõeldud mängu edendamine kogukondades ja haridusasutustes on varajase lapsepõlve arengu toetamiseks ülioluline. Seda tüüpi mängu omaks võttes ja julgustades anname lastele võimaluse arendada oma kujutlusvõimet, parandada kognitiivseid võimeid ja sillutada teed tulevasele edule.

FAQ:

K: Mis on kujuteldav mäng?

V: Väljamõeldud mäng viitab laste tegevusele, kes loovad teesklevaid stsenaariume ja osalevad nendes oma kujutlusvõimet kasutades.

K: Miks on kujutlusmäng oluline?

V: Väljamõeldud mäng on ülioluline kujutlusvõime arendamiseks, õppimise toetamiseks ja abstraktse mõtlemise oskuste arendamiseks.

K: Kuidas kujutletav mäng aitab varases lapsepõlves arengule kaasa?

V: Kujutletavas mängus osalemine võimaldab lastel arendada oma kujutlusvõimet, kognitiivseid võimeid ja loomingulise mõtlemise võimet.

K: Kuidas saavad väikelaste kasvatajad edendada väljamõeldud mängu?

V: Väikelapseõpetajad saavad väljamõeldud mängu edendada, luues keskkondi, mis julgustavad teesklevaid stsenaariume, pakkudes lastele kasutamiseks avatud materjale ja osaledes ise näidendis.

K: Kust ma saan uurimisprojekti kohta lisateavet?

V: Lisateavet Conceptual PlayWorldi uurimisprojekti kohta leiate [Monashi ülikoolist](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).