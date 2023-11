Kas osoonikiht on tõesti taastunud? Uus uuring soovitab võimalikku laienemist

Osoonikihti – kaitsekilpi, mis kaitseb Maad kahjuliku ultraviolettkiirguse eest – on pikka aega peetud inimkonna üheks suurimaks keskkonnaalase edulooks. Hiljutine uuring seab selle arusaama siiski kahtluse alla, vihjates, et osoonikiht ei pruugi taastuda, nagu me arvasime, ja tegelikult võib auk laieneda.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringu kohaselt leidsid Uus-Meremaa teadlased, et osoonitase Antarktika osooniaugu südamikus on kevade jooksul 26. aastast alates langenud 2004%. See tähendab, et auk pole mitte ainult suureks jäänud, vaid see on ka süvenenud, mis viitab osoonitaseme langusele. Need leiud on otseses vastuolus laialdaselt tunnustatud hinnangutega, sealhulgas ÜRO toetatud uuringuga, mis ennustas, et osoonikiht taastub 1980. aastaks 2040. aastate tasemele.

Sellele järeldusele jõudmiseks analüüsisid teadlased satelliidiandmete abil osoonikihi käitumist septembrist novembrini. Nad võrdlesid seda käitumist ajalooliste andmetega, et mõõta osoonitaset ja tuvastada taastumise märke. Uuring viitab sellele, et muutused Antarktika polaarpöörises, madala rõhu all oleva külma õhu keerlevas massis, aitavad kaasa osoonikihi kahanemisele ja augu laienemisele. Nende muutuste täpsed põhjused on aga teadmata.

Kuigi Montreali protokoll, rahvusvaheline kokkulepe osoonikihti kahandavate kemikaalide järkjärguliseks kaotamiseks, on kahtlemata olnud edukas klorofluorosüsivesinike (CFC) taseme vähendamisel, tõstatab see uuring küsimusi muude tegurite rolli kohta osoonikihi kahanemisel. Nende tegurite hulka kuuluvad planeeti soojendav reostus, metsatulekahjude ja vulkaanide õhus levivad osakesed ning muutused päikese aktiivsuses.

Oluline on märkida, et mõned teadlased jäävad uuringu tulemuste suhtes skeptiliseks. Nad väidavad, et uuring tugineb suurel määral suhteliselt lühikese aja jooksul tehtud tähelepanekutele ja ei pruugi anda täpset ülevaadet osoonikihi pikaajalisest tervisest. Osoonikihi kahanemist võivad mõjutada ka muud tegurid, nagu võsapõlengute ja vulkaanipursete suits, samuti looduslikud kliimanähtused, nagu El Niño lõunavõnkumine.

Kokkuvõtteks võib öelda, et see uus uuring seab kahtluse alla meie arusaama osoonikihi taastumisest. Kuigi Montreali protokoll on olnud edukas CFC-de vähendamisel ja keskkonnakatastroofi ärahoidmisel, võivad Antarktikas püsivate osooniaukude tekkele kaasa aidata ka muud tegurid. Nende väljakutsete täielikuks mõistmiseks ja lahendamiseks on vaja täiendavaid uuringuid, et tagada osoonikihi ja meie planeedi pikaajaline tervis.

Korduma kippuvad küsimused:

1. Mis on osoonikiht?

Osoonikiht on Maa stratosfääri piirkond, mis sisaldab suures kontsentratsioonis osoonimolekule. Sellel on ülioluline roll päikese kahjuliku ultraviolettkiirguse (UV) väljafiltreerimisel, kaitstes elu Maal.

2. Mis põhjustas osoonikihi kahanemise?

Osoonikihi kahanemise peamine põhjus oli osoonikihti kahandavate ainete (ODS), näiteks klorofluorosüsivesinike (CFC) eraldumine. Neid kemikaale kasutati laialdaselt aerosoolpihustites, külmutusainetes ja tööstusprotsessides. Vabanenud ODS-i molekulid tõusid stratosfääri, kus need lagunesid päikesevalguse toimel, vabastades kloori- ja broomiaatomid, mis hävitasid osoonimolekulid.

3. Mis on Montreali protokoll?

Montreali protokoll on 1987. aastal sõlmitud rahvusvaheline leping osoonikihti kahandavate ainete tootmise ja kasutamise järkjärguliseks lõpetamiseks. See on aidanud vähendada kahjulike kemikaalide eraldumist ja võimaldanud osoonikihil taastuda.

4. Kuidas mõjutab osoonikihi kahanemine keskkonda ja inimeste tervist?

Osoonikihi kahanemine toob kaasa Maa pinnale jõudva UV-kiirguse suurenemise, millel võib olla kahjulik mõju nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. See võib kahjustada mereelustikku, kahjustada põllukultuure ja kahjustada inimese immuunsüsteemi, suurendades nahavähi ja katarakti riski.

5. Mida saavad üksikisikud teha osoonikihi edasise kahanemise vältimiseks?

Üksikisikud saavad osoonikihi kaitsmisse kaasa aidata, kasutades osoonisõbralikke tooteid, nagu CFC-vabad aerosoolid ja külmutusagensid. Samuti on oluline osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate vanade seadmete õige kõrvaldamine ja osoonikihi säilimist edendavate algatuste toetamine.