Pseudogravitatsiooniefektide loomine fotoonilistes kristallides: valguse käitumisega manipuleerimine

Rühm teadlasi on teinud olulisi edusamme valguse manipuleerimise valdkonnas, uurides võre moonutuste kasutamist fotoonilistes kristallides pseudogravitatsiooniefektide tekitamiseks. Fotoonilised kristallid oma ainulaadse võimega juhtida ja manipuleerida valguse käitumist on olnud teadusliku uurimise esirinnas. Need kristallid on konstrueeritud, paigutades erinevad materjalid korduva mustri järgi, võimaldades valguse vastasmõju ja aeglustumist.

Teadlastel õnnestus võre moonutuste tahtlikult kasutusele võtta fotoonilistes kristallides olevate elementide korrapärane vahekaugus. See moonutus põhjustas keskkonnas kõvera trajektoori, mis meenutas valguse paindumist gravitatsioonivälja mõjul. Teisisõnu, teadlased suutsid fotoonilistes kristallides luua pseudogravitatsiooni, muutes valguse teed, nagu mõjutaks seda gravitatsioon.

Teadlaste meeskond kasutas katsete läbiviimiseks terahertsilaineid ja räni moonutatud fotoonkristalli. Nende katsetega tõestasid nad veenvalt nende lainete kõrvalekaldumist moonutatud fotoonkristalli poolt. Tulemused olid kooskõlas Albert Einsteini üldrelatiivsusteoorial põhinevate teoreetiliste ennustustega.

Selle uurimistöö potentsiaalsed rakendused on tohutud. Kommunikatsiooni valdkonnas võib 6G tehnoloogia arendamiseks hindamatuks osutuda võime juhtida valguskiire terahertsi vahemikus. Lisaks avavad need leiud gravitoni füüsika valdkonnas uusi võimalusi, mis viitab sellele, et fotoonkristallid võivad gravitatsiooniefekte ainulaadsel viisil rakendada.

See uuring, mille viisid läbi Tohoku ülikooli ja Osaka ülikooli teadlased, aitab kaasa meie arusaamale valgusega manipuleerimisest ja sillutab teed selle põneva valdkonna edasiseks uurimiseks.

Allikad:

– „Elektromagnetlainete kõrvalekaldumine pseudogravitatsiooni mõjul moonutatud fotoonilistes kristallides” – Kanji Nanjyo et al., Physical Review A

- "Pseudogravitatsiooniefektide loomine fotoonkristallides" - Tohoku ülikooli uudised