Ekstreemsete sademete mõistmine: kliimasimulatsioonide parandamine

Igapäevaste sademete mustrite ennustamine on meie igapäevaste tegevuste jaoks ülioluline, kuid kuidas on lood pikaajaliste sademete äärmuslike näitajate mõistmisega? Linnaplaneerijad, teadlased ja teised sidusrühmad vajavad täpset teavet äärmuslike ilmastikunähtuste kohta, et tõhusalt planeerida tulevast veevaru, põllumajandust ja valmisolekut hävitavate tormide vastu. Kuid kliimamudelid ei suuda neid äärmuslikke sündmusi täpselt simuleerida.

Selle väljakutsega toimetulemiseks keskendusid energeetikaosakonna Lawrence Berkeley riikliku labori teadlased pilveprotsesside esindatuse suurendamisele kliimamudelites. Arvestades kliimasüsteemi keerukust, on võimatu simuleerida iga detaili. Seetõttu kasutavad teadlased mitmesuguseid lihtsustusi, näiteks jagavad maakera ruudustiku veergudeks. Tehnikas, mida nimetatakse superparameetriks, sisaldab iga veerg kõrge eraldusvõimega mudelit, mis suudab simuleerida üksikuid pilvi – see on teiste mudelitega võrreldes märkimisväärne edasiminek.

Tervete pilvede simuleerimisest aga ei piisa. Ülioluline on võtta arvesse pilvedes toimuvaid mikrofüüsikalisi protsesse, sealhulgas pilvepiiskade ja jääkristallide teket ja hajumist. Need protsessid on liiga väikesed, et neid otseselt simuleerida, nii et teadlased kasutavad esitusi.

Nende esituste mõju uurimiseks viisid Berkeley Labi kliimateadlased läbi mineviku kliima simulatsioonid, kasutades kahte erinevat meetodit - üks üksikasjalikumate parameetritega ja teine ​​​​vähem. Võrreldes neid simulatsioone reaalmaailma vaatlustega, hindasid nad mudelite täpsust.

Tulemused näitasid, et mõlemad parameetrite komplektid avaldasid mõju äärmuslike sademete simuleerimisele nii pikaajalisel (kuni aasta) kui ka lühiajalisel (umbes viis päeva) skaalal, kusjuures mõju oli eriti märgatav troopikas. Täpsemad parameetrid tekitasid suurema vertikaalse liikumisega pilved ja sellest tulenevalt ka ekstreemsemad sademed.

Kuigi esitused erinesid, jäid mõlemad parameetrite komplektid reaalmaailma vaatluste vahemikku. See uuring näitab mikrofüüsikaprotsesside kaasamise potentsiaali kliimamudelitesse nende täpsuse parandamiseks.

Äärmuslike sademete mõistmine on tõhusa planeerimise ja valmisoleku jaoks ülioluline. Kasutades täiustatud arvutite võimsust ja täiustades kliimamudeleid, püüavad teadlased pakkuda täpsemaid ennustusi ja aidata ühiskonnal kohaneda äärmuslike ilmastikunähtustega ja neid leevendada.

KKK

Miks on oluline mõista äärmuslikke sademeid pikaajalises ajaskaalas?

Pikaajaliste äärmuslike sademete mõistmine on tulevase veevarude, põllumajanduse ja hävitavate tormide vastu valmisoleku kavandamisel ülioluline. See aitab sidusrühmadel teha teadlikke otsuseid, eraldada tõhusalt ressursse ning rakendada strateegiaid äärmuslike ilmastikunähtuste mõju leevendamiseks ja nendega kohanemiseks.

Kuidas kliimamudelid pilveprotsesse kujutavad?

Kliimamudelid kasutavad pilveprotsesside esitamiseks lihtsustusi, kuna iga detaili simuleerimine oleks arvutuslikult teostamatu. Üks tehnika, mida nimetatakse superparameetriteks, hõlmab kõrge eraldusvõimega mudeli paigutamist globaalse simulatsiooni igasse ruudustiku veergu, mis võimaldab simuleerida mudelis üksikuid pilvi.

Millised on mikrofüüsikalised protsessid pilvede moodustumisel?

Mikrofüüsikalised protsessid viitavad mehhanismidele, mis on seotud pilvepiiskade ja jääkristallide tekke ja hajumisega pilvedes. Need protsessid hõlmavad veeauru kondenseerumist, pilvepiiskade ja jääkristallide moodustumist ning järgnevaid koostoimeid, nagu ühinemine ja lagunemine.

Kas kliimamudelid võivad täpselt simuleerida äärmuslikke sademeid?

Kuigi kliimamudelid ei pruugi olla täiuslikud, võib pilve mikrofüüsikaprotsesside üksikasjalikumate esituste lisamine parandada nende täpsust äärmuslike sademete sündmuste simuleerimisel. See uuring näitab selliste esituste kasutamise potentsiaali kliimamudelite prognooside parandamiseks ja äärmuslike ilmastikunähtuste mõju paremaks mõistmiseks.