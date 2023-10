Noored okkakrooni meritäht: vastupidavad kiskjad muutuvas kliimas

By

Sydney ülikooli merebioloogid on avastanud, et okkakroon-tähni noorkalad omavad märkimisväärset võimet taluda kuumalaineid. See soojustaluvus võimaldab neil soojenevates vetes ellu jääda isegi tasemel, mis osutub korallidele surmavaks. Järelikult, kuna meritäht areneb lihasööjateks kiskjateks, kujutavad nad märkimisväärset ohtu korallriffide taaskasvamisele.

Suure Vallrahu ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnas levinud okaskroon-tähti peetakse murettekitavaks liigiks, kuna need põhjustavad korallidele ulatuslikku kahju. Kuigi nad on korallide suremusele avaldatava mõju poolest tsüklonitest ja pleekimissündmustest madalamal, võimendab nende võime taluda soojenevat vett, mis suurendab kliimamuutuste hävitavat mõju riffidele.

Sydney ülikooli loodus- ja keskkonnateaduste kooli professori Maria Byrne’i juhitud uuringus rõhutatakse, et noored okkakroonid taluvad oma täiskasvanud kolleegidega võrreldes kõrgemat kuumust. See tähendab, et isegi kui täiskasvanud meritäht väheneb selliste tegurite tõttu nagu korallide nappus või kuumastress, võivad nende taimtoidulised pojad kannatlikult oodata sobivat hetke, et muutuda lihasööjateks kiskjateks.

Korallide pleegitamine ja surm võivad tekkida siis, kui ookeanide temperatuur tõuseb 1-3 kraadi võrra kõrgemale tavapärasest suvisest maksimumist. Professor Byrne'i töörühm leidis, et noored okkakroon-tähed taluvad peaaegu kolm korda kõrgemaid temperatuure kui need, mis põhjustavad korallide pleekimist. See vastupidavus koos korallide suremusest tingitud killustiku elupaikade suurenemisega võimaldab meritähtede populatsioonil aja jooksul laieneda.

Täiskasvanud faasi puhangute korral tarbivad okkakroonsed meritähed ahnelt kivist koralle, jättes maha elutud luustikud. Need skeletid muutuvad lõpuks vetikate koduks, enne kui need halvenevad. Pleegitusest põhjustatud korallide suremus avaldab sarnast mõju, kuna allesjäänud surnud korallid on vetikaid söövate meritähtede järglaste elupaigaks. Noorloomad võivad ellu jääda aastaid, kuni riff taastub, põhjustades lõpuks uue põlvkonna korallitoidulisi kiskjaid.

Kuigi okkakroonide meritähe puhangute täpsed põhjused on endiselt tabamatud, aitavad nende levikule kaasa sellised tegurid nagu ülepüük, toitainete kogunemine vette ja pleekimisest tingitud korallide suremus. Teadlased leidsid ka, et noorloomade võime soojenevates tingimustes ellu jääda tuleneb nende väiksusest, mis vähendab nende füsioloogilisi vajadusi ja nende võimet toituda erinevatest toiduallikatest.

Üldiselt heidab uuring valgust sellele, kuidas noored okkakroon-tähed on kuumalainete suhtes vastupidavad ja kasvavad hästi soojenevates vetes. Nende röövellike meritähtede dünaamika ja nende mõju korallriffidele mõistmine on ülioluline, et mõista kliimamuutuste tagajärgi mere ökosüsteemidele.

Allikad:

– Sydney ülikool: alaealised ootefaasis okkakrooniga meretähed on vastupidavad kuumalainete tingimustes, mis pleegitavad ja tapavad korallid, Global Change Biology (2023)