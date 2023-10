Noorte okkakroonide meritäht näitab vastupidavust soojenevatele vetele, näitas uus uuring

Ajakirjas Global Change Biology avaldatud uues uuringus on leitud, et alaealiste tärklikrooni kroonikroonid on kõrge soojustalusega, mis võib halvendada kliimamuutuste kahjulikku mõju korallriffidele. Off-of-of-Dorns Starfish on põliselanike tõkkepuu ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ning nende populatsioonid põhjustavad teadaolevalt korallidele märkimisväärset kahju.

Uuringud, mida juhtis professor Maria Byrne Sydney ülikooli elu- ja keskkonnateaduste koolist, viitab sellele, et isegi kui täiskasvanud meritoodete langused ookeani soojenemisest põhjustatud kliimamuutustest põhjustavad, võis noor meritäht oodata, kuni tingimused on soodsad kasvada, et kasvada soodsaks lihasööjatele täiskasvanutele. See vastupidavus soojenevatele vetele võib süvendada meritoodete mõju korallriffidele, mis on juba tsüklonite ja pleegitamise sündmuste järgi korallide suremuse osas juba kolmandal kohal.

Uuringus rõhutatakse, kui oluline on mõista varga krooni erinevaid meritoodet ja kuidas nad reageerivad keskkonnamuutustele. Samuti tekitab see muret kliimamuutuste võimalike pikaajaliste tagajärgede pärast korallriffidele ja rõhutab vajadust tõhusate juhtimisstrateegiate järele, et leevendada selle liigi mõju korallile.

Tähelaeva soojustolerantsi ja selle mõju korallriffide ökosüsteemide jaoks on vaja täiendavaid uuringuid. See uuring aitab kaasa kasvavale teadmistele mereorganismide ja kliimamuutuste keeruka dünaamika kohta. See rõhutab kiireloomulisust, et leida viise korallriffide kaitsmiseks ja säilitamiseks, mis pole mitte ainult oluline ökosüsteem, vaid ka paljude rannikukogukondade jaoks ülioluline elatusallikas.

Mõisted:

-Orns-Off-Crown Starfish: Suurest tõkkerahust ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnast pärit meritoodete liik, mis on tuntud korallriffidele olulise kahju tekitamise tõttu.

- Korallide suremus: korallkolooniate surm, mida sageli põhjustavad mitmesugused tegurid, näiteks reostus, haigus ja kliimamuutused.

Allikas:

- Global Change Biology Journal, avaldatud uuringud, mida juhtis professor Maria Byrne Sydney ülikooli elu- ja keskkonnateaduste koolist.