Uus uuring paljastab õhukvaliteedi mõju süsiniku sidumisele

Carnegie teadusinstituudi hiljutine uuring tõi esile õhukvaliteedi olulise mõju taimede looduslikule süsiniku sidumisele. Teadlased leidsid, et õhukvaliteedi paranemine võib suurendada taimede võimet absorbeerida atmosfääri süsinikdioksiidi, leevendades seeläbi kliimamuutusi. See leid rõhutab inimtegevuse ja aerosoolsaaste otsustavat rolli taimede süsiniku neeldumisprotsessis.

Uuringus kasutati satelliidiandmeid, et analüüsida seost fotosünteesi aktiivsuse ja aerosoolsaaste vahel Euroopas. Tulemused näitasid, et taimed püüavad rohkem süsinikku nädalavahetustel, mil on vähem tööstuslikku saastet ja vähem inimesi pendeldab. See tähelepanek heidab valgust halva õhukvaliteedi negatiivsetele mõjudele, mida põhjustavad pendelrännakul ja fossiilkütuste või puidu põletamisel eralduvad aerosoolid, taimede loomulikule süsiniku neeldumisprotsessile.

Varasemad uuringud on näidanud, et aerosoolsaaste võib vähendada põllukultuuride saaki kuni 20 protsenti, rõhutades veelgi õhusaaste kahjulikke tagajärgi taimede produktiivsusele.

Uurimisrühm kasutas fotosünteesi aktiivsuse mõõtmiseks uuenduslikku tehnikat, mis kasutab fotosünteesi käigus eralduvat fluorestsentsi. Nad võrdlesid neid andmeid Visible Infrared Imaging Radiometer Suite'ist saadud aerosoolimõõtmistega. Keskendudes Euroopale, kus eksisteerivad kogu nädala jooksul väljakujunenud inimtegevuse mustrid, näitas uuring fotosünteesitegevuse korduvat iganädalast tsüklit. Fotosüntees saavutas haripunkti nädalavahetustel ja vähenes tööpäevadel, korreleerides pöördvõrdeliselt aerosoolsaaste tasemega.

Selle uuringu tagajärjed on kaugeleulatuvad, eriti seoses kliimamuutuste leevendamise jõupingutustega. Uuringud näitavad, et tahkete osakeste saaste vähendamine nädalavahetuse fotosünteesi aktiivsuse säilitamiseks kogu nädala jooksul võib igal aastal eemaldada 40–60 megatonni süsinikdioksiidi, suurendades seeläbi põllumajanduse tootlikkust ilma põllumaad laiendamata. Nendel leidudel on märkimisväärne poliitiline mõju, eriti Euroopa valitsustele, kes töötavad süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise süsteemidega.

Kokkuvõttes rõhutab see uuring õhukvaliteedi olulist rolli taimede looduslikus süsiniku sidumises. Õhukvaliteedi parandamine ei too kasu ainult inimeste tervisele, vaid suurendab ka taimede võimet võidelda kliimamuutustega, absorbeerides tõhusalt atmosfääri süsinikdioksiidi.

FAQ

1. Mis on süsiniku sidumine?

Süsiniku sidumine viitab atmosfääri süsinikdioksiidi, ühe peamise globaalse soojenemise eest vastutava kasvuhoonegaasi, kogumise ja säilitamise protsessile. See protsess võib toimuda looduslikult läbi ökosüsteemide nagu metsad, ookeanid ja pinnas, aga ka inimeste poolt loodud meetodite kaudu.

2. Kuidas taimed aitavad kaasa süsiniku sidumisele?

Taimed neelavad fotosünteesi käigus atmosfäärist süsinikdioksiidi ja muudavad selle orgaaniliseks aineks. Seda süsinikku hoitakse biomassina puudes, taimedes ja pinnases. Seetõttu toimivad terved ja kasvavad metsad oluliste süsiniku neeldajatena, säilitades pika aja jooksul märkimisväärses koguses süsinikku.

3. Millised on inimeste poolt loodud süsiniku sidumise meetodid?

Inimeste poolt loodud süsiniku sidumise meetodid hõlmavad selliseid tehnoloogiaid nagu süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine (CCS), kus tööstuslikest ja energiaga seotud allikatest pärinevad CO2 heitkogused kogutakse ja säilitatakse maa all geoloogilistes formatsioonides. Teine meetod on bioenergia süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega (BECCS), mis ühendab biomassi energia tootmise CCS-iga.

4. Kuidas võib õhukvaliteet mõjutada süsiniku sidumist?

Õhu kvaliteet, eriti aerosoolsaaste, võib avaldada negatiivset mõju süsiniku sidumisele. Aerosoolid, mis eralduvad sellistest tegevustest nagu pendelränne ja fossiilkütuste või puidu põletamine, võivad vähendada taimede fotosünteesi efektiivsust. Õhukvaliteedi parandamise ja tahkete osakeste saaste vähendamise abil saab parandada taimede võimet absorbeerida süsinikdioksiidi ja aidata kaasa süsiniku sidumisele.

Allikas: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)