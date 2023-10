8 miljardit aastat vana raadiosaade võib aidata lahendada universumi puuduva aine mõistatuse

Teadlased on teinud märkimisväärse läbimurde universumis puuduva aine mõistatuse mõistmisel. 8 miljardit aastat vana Fast Radio Burst (FRB), vanim ja kaugeim eales vaadeldud, sai alguse galaktikate kokkupõrkest. Selle FRB, tähisega FRB 20220610A, tuvastas Lääne-Austraalias asuv Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

FRB-d on lühikesed raadiolainete pursked, mis kestavad millisekundeid ja mille päritolu jääb teadmata. Kuid see rekordiline FRB, mis pärineb ühinevatest galaktikatest, võib aidata selgitada nende salapäraste pursete päritolu. Plahvatus vabastas millisekundites sama palju energiat, kui päike toodab 30 aasta jooksul.

Universumis puuduv aine viitab asjaolule, et pool eeldatavast ainest on tuvastamatu. See puuduv aine, mis koosneb aatomitest, mida nimetatakse barüoniteks, ei ole tumeaine, vaid pigem "tavaline" aine, mis on galaktikate vahel hõredalt jaotunud. Praegused tehnikad on selle aine tuvastamisel ebaefektiivsed, kuna see on nii hajus ja kuum.

Teadlased, sealhulgas hiline Austraalia astronoom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, on uurinud FRB-de kasutamist vahendina selle raskesti tuvastatava aine tuvastamiseks. Kuna FRB-d liiguvad läbi tohutute vahemaade, hajutatakse nende kiirgus puuduva aine poolt. See dispersioon võimaldab teadlastel mõõta universumi tihedust ja leida puuduva barüoonse aine asukoht.

Töörühma uurimused kinnitavad Macquarti seost, mis näitab, et mida kaugemal on FRB, seda hajusamat gaasi see galaktikate vahel paljastab. Kuna praegu on nende allikateni jälitatud umbes 50 FRB-d, eeldavad teadlased, et tulevikus avastatakse veel tuhandeid. Austraalias ja Lõuna-Ameerikas valmivad Square Kilometer Array (SKA) teleskoobid ning Tšiilis asuv ülisuur teleskoop (ELT) annavad täiendava ülevaate FRB-de päritolust ja universumi struktuurist.

ASKAP-i meeskonna uurimustöö avaldati ajakirjas Science, mis tõstab esile FRB-de potentsiaali puuduva aine ja universumi koostise mõistmisel.

Allikad:

– Teadusajakirja artikkel (pole lingitud)

– ASKAPi uurimisrühm