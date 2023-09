Uuring näitab, et neandertallastelt päritud geenid suurendavad COVID-19 tõsidust

Itaalia Mario Negri farmakoloogiliste uuringute instituudi teadlaste uus uuring näitas, et inimestel, kellel esines raskeid COVID-19 juhtumeid, oli tõenäolisem spetsiifilised geenid, mille nad pärisid neandertallastelt. Uuring keskendus Bergamo provintsile, mis oli Itaalias pandeemia epitsenter.

Ajakirjas iScience avaldatud uuringus leiti, et märkimisväärne osa inimese genoomist oli seotud COVID-19-sse nakatumise ja raskete sümptomite tekke riskiga, eriti enim mõjutatud piirkondade elanike seas. Uuringus osales 1,200 osalejat ja analüüs näitas, et kolm kromosoomi 3 piirkonna kuuest geenist olid seotud suurenenud vastuvõtlikkusega raske COVID-19 suhtes. Nende geenide hulka kuuluvad CCR9 ja CXCR6, mis mängivad rolli valgete vereliblede aktiivsuses ja põletikes infektsioonide ajal, samuti LZTFL1, mis reguleerib hingamisteede rakkude arengut ja funktsiooni.

Teadlased märkisid, et jääb ebaselgeks, milline neist kolmest geenist mängib kõige olulisemat rolli. Lisaks tuvastati uuringus 17 uut genoomset piirkonda, mis võivad olla seotud raske haiguse või nakkusohuga.

Üks eriti huvitav uurimistulemus oli see, et kuuest COVID-19 tõsidusega seotud geenist kolm on päritud neandertallastelt, täpsemalt Horvaatias avastatud Vindija genoomist. Kuigi need geenid võisid kunagi neandertallasi kaitsta, põhjustavad nad nüüdisaegsetel inimestel liigset immuunvastust, mis viib raskemate haigusteni.

Uuring näitas ka, et neandertallase haplotüübiga isikutel oli oluliselt suurem risk haigestuda raskesse COVID-19-sse, vajades intensiivravi ja vajades mehaanilist ventilatsiooni, võrreldes nendega, kellel seda geneetilist pärandit ei olnud. Neandertallase haplotüübi esinemist seostati ka raskete haigusjuhtude suurema esinemissagedusega esimese astme sugulaste seas.

See uuring annab täiendavaid tõendeid rolli kohta, mida geneetika mängib COVID-19 tõsiduse määramisel. Nende geneetiliste tegurite mõistmine võib potentsiaalselt aidata tuvastada isikuid, kes võivad olla raskete haiguste suhtes vastuvõtlikumad, ja tagada asjakohaste sekkumiste rakendamine.

Allikad:

– Uuring: ajakiri iScience

– Giuseppe Remuzzi, Mario Negri Instituudi direktor

– Marina Noris, Mario Negri Instituudi inimgenoomika keskuse juhataja

– Karolinska Instituudi ja Max Plancki Instituudi 2022. aasta uuring