Ujuvad astronaudid lükkavad jahutusvedeliku lekke tõttu edasi kosmoseskäiku rahvusvahelises kosmosejaamas

Kahe astronaudi kavandatud kosmoseskäik Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS) on viibinud väljaspool ISS-i toimunud jahutusvedeliku lekke tõttu. Kosmosekõnni pidid läbi viima NASA astronaut Loral O'Hara ja Euroopa Kosmoseagentuuri astronaut Andreas Mogensen, kuid leke on pannud NASA ajakava ümber muutma, sest kosmoseskõnd on plaanitud selle aasta lõpuks.

Jahutusvedeliku leke sai alguse ISS-i Nauka mitmeotstarbelise laborimooduli varuradiaatorist, mis hakkas lekkima ja lakkas töötamast 6. oktoobril. NASA insenerid hindavad praegu olukorda ja tegelevad jahutusvedeliku lekke analüüsiga. Kuigi jahutusvedelik ei ole meeskonnale mürgine ega ohtlik, arutavad eksperdid võimalusi, kuidas vältida aine väikeste jälgede sattumist sisesüsteemidesse ja seadmete halvenemist aja jooksul.

Lisaks kosmoseskäigu hilinemisele on jahutusvedeliku leke mõjutanud ka teist eelseisvat kosmoseskäiku, milles osalevad O'Hara ja NASA astronaut Jasmin Moghbeli. See 30. oktoobriks kavandatud kosmosekõnd on eriti tähelepanuväärne, kuna see on ainult naiste kosmoseskäik, mis on ajaloos alles neljas.

Hilinenud kosmoseskõnni esmane eesmärk on koguda katse osana mikroorganisme väljaspool ISS-i. O'Hara ja Mogensen viivad selle ülesande täitmiseks läbi Spacewalk 90 hiljem sel aastal. Enne seda tegelevad nad ka elektroonikavarustuse eemaldamise ja päikesepaneelide riistvara väljavahetamisega ISS-i välisküljel ümberplaneeritud kosmosekõnni ajal.

Üldiselt, kuigi jahutusvedeliku leke on põhjustanud ajakava häireid, töötavad ISS-i meeskond ja NASA insenerid usinalt olukorra lahendamiseks ning kosmosejaama ohutuse ja funktsionaalsuse tagamiseks.

Allikad: NASA