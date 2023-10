Legendaarne kitarrist Brian May teeb NASA-ga koostööd asteroidiproovide kogumise missioonil

Legendaarne kitarrist Brian May, kes on tuntud oma panuse poolest ansamblisse Queen, on osalenud NASA ajaloolises asteroidiproovide kogumise missioonis OSIRIS-REx. Missiooni eesmärk oli koguda proove asteroidilt nimega 101955 Bennu ja tagastada need Maale. 24. septembril toodi proov edukalt tagasi ja May kutsuti koos kaaskodanikust teadlase Claudia Manzoniga missiooni käigus kogutud visuaalseid andmeid uurima.

May ja tema kaastöötajad kasutasid kosmoseaparaadiga OSIRIS-REx Bennu pinnalt tehtud kujutiste analüüsimiseks tehnikat, mida nimetatakse stereoskoopiaks. Stereoskoopia lisab kahemõõtmelisele pildile kolmemõõtmelise efekti ja sügavuse illusiooni. Nad otsisid stereoskoopilise vaate loomiseks erinevatest vaatenurkadest tehtud pildipaare.

Stereoskoopilise efekti saavutamiseks tuleb vasak- ja parempoolsed kujutised esitada mõlemale silmale eraldi, jäljendades seda, kuidas me päriselus näeme. See tehnika võimaldab meie ajul tajuda pildi sügavust ja tugevust. May selgitas, et fotod, mis tehti erinevate nurkade alt, kui TAGSAM-i pea pärast avioonika tekilt eemaldamist ümber pöörati, pakkusid ideaalseid paare asteroidiproovi intiimse struktuuri tutvustamiseks.

Kui parim stereoskoopiline vaade eeldab tegeliku stereoskoobi kasutamist, on samasugune efekt võimalik saavutada ka silmi lõdvestades ja läbi ekraani vaadates. Bennu proovi pildid, mis tehti pärast selle naasmist Maale Utah kõrbes, olid selle stereoskoopilise lähenemisviisi jaoks ideaalsed.

Teadlased ja kodanikuteadlased, nagu May, on põnevil, et saavad uurida Bennu-suguste asteroidide koostist, sest arvatakse, et need sisaldavad ainet, mis pärineb Päikesesüsteemi moodustamisest miljardeid aastaid tagasi. Need puutumata asteroidid võivad anda väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi algfaasis ja planeetide ketaste tekkes.

2016. aastal teele saadetud kosmoselaev OSIRIS-REx reisis kaks aastat, et jõuda Bennusse. Pärast asteroidi kaheaastast uurimist kogus see proovi, enne kui alustas oma teekonda tagasi Maale. Nüüd on kosmoselaev ümber nimetatud OSIRIS-APEXiks ja see on edasiseks uurimiseks teel Maa-lähedase asteroidi Apophise poole.

