Astronoomid avastavad eksoplaneedi WASP-17b atmosfääris ränidioksiidi kristalle

By

Astronoomid tegid James Webbi kosmoseteleskoobi abil põneva avastuse: esimest korda avastasid nad eksoplaneedi atmosfääris ränidioksiidi sisaldavaid tillukesi kvartskristalle. Eksoplanet nimega WASP-17b on kõrvetavalt kuum gaasihiiglane ja nende ränidioksiidi nanoosakeste tõenäoline allikas.

Ränidioksiid on Maal levinud mineraal, mis on tuntud oma esinemise poolest rannaliivas ja selle kasutamise poolest klaasitootmises. Teadlased usuvad, et WASP-17b atmosfääris olevad ränidioksiidi kristallid keerlevad selle pilvedes ringi.

Ränidioksiidi avastamine eksoplaneedilt pakub astronoomidele väärtuslikku teavet nende kaugete maailmade koostise ja olemuse kohta. Samuti tekitab see küsimusi tingimuste kohta, mis on vajalikud selliste kristallide tekkeks gaasihiiglase ekstreemses keskkonnas.

James Webbi kosmoseteleskoop on suurim ja võimsaim kosmoseteleskoop, mis eales ehitatud. Selle täiustatud võimalused võimaldavad teadlastel vaadelda taevaobjekte enneolematu selguse ja üksikasjalikkusega. Eksoplaneetide atmosfääri uurides saavad astronoomid rohkem teada nende keemilise koostise kohta ja potentsiaalselt tuvastada elamiskõlblikkuse märke.

See ränidioksiidi kristallide avastamine WASP-17b-st on märkimisväärne samm edasi meie eksoplaneetide mõistmisel. See toob esile nende kaugete maailmade mitmekesisuse ja keerukuse ning avab uusi võimalusi nende atmosfääri uurimiseks.

Allikad:

- CNN (allikaartikkel)