Astronoomid avastavad eksoplaneedi WASP-17b atmosfääris pisikesi kvartskristalle

James Webbi kosmoseteleskoopi kasutavad astronoomid on teinud põneva avastuse. Esimest korda avastasid nad eksoplaneedi atmosfääris ränidioksiidi sisaldavaid pisikesi kvartskristalle. Eksoplaneet, tuntud kui WASP-17b, on gaasihiiglane, mis asub Maast 1,300 valgusaasta kaugusel.

Varasemad Hubble'i kosmoseteleskoobi vaatlused näitasid aerosoolide ehk pisikeste osakeste olemasolu WASP-17b atmosfääris. Teadlased aga ei eeldanud, et need aerosoolid on valmistatud kvartsist. Räni, kvartsi põhikomponent, on Maal levinud mineraal ja seda kasutatakse klaasi tootmiseks.

Tuvastamiseks kasutati Webbi teleskoobi keskmise infrapuna instrumenti. Teadlased olid avastusest vaimustuses, sest nad lootsid leida kvartsi asemel magneesiumsilikaate. Magneesiumsilikaate on varem avastatud eksoplaneedi atmosfääris, kuid kvarts on uus leid.

Kvartsi olemasolu WASP-17b atmosfääris võib aidata teadlastel paremini mõista materjale, mis moodustavad meie omast erineva planeedi keskkonna. Kõrgmäestiku pilved planeedil, kust kvarts-nanoosakesed leiti, on kujundatud ekstreemsete tingimuste tõttu. Temperatuuriga umbes 2,700 kraadi Fahrenheiti ja rõhuga, mis moodustab tuhandendiku Maa pinnal kogetavast, võivad tahked kristallid tekkida otse gaasist, ilma et nad läbiksid kõigepealt vedelat faasi.

WASP-17b on oma tähe külge loodetult lukustatud, mis tähendab, et üks külg on alati tähe poole suunatud, temperatuur on kõrvetav, samas kui teine ​​pool jääb jahedamaks. Teadlased oletavad, et kvartsiosakesed keerlevad eksoplaneedi atmosfääris kiire tuulega.

Kvartskristallide avastamine WASP-17b atmosfääris annab väärtuslikku teavet selletaoliste kuuma gaasi hiiglaste koostisest. Mõistes eksoplaneedi atmosfääris leiduvaid erinevaid materjale, saavad teadlased laiemalt mõista nende üldist koostist ja seda, kuidas nad oma keskkonda kujundavad.

James Webbi kosmoseteleskoobi tundlikud tuvastamised muudavad meie arusaama eksoplaneetidest ja nende atmosfääritingimustest. Avastades uusi üksikasju eksoplaneetide kohta, saavad teadlased süvendada meie arusaamist universumist ja mitmekesistest keskkondadest, mis eksisteerivad väljaspool meie enda päikesesüsteemi.

