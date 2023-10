Nobeli keemiaauhind 2023: kvantpunktide avastamine ja süntees

2023. aasta Nobeli keemiaauhind on antud kolmele teadlasele nende murrangulise töö eest kvantpunktide avastamise ja sünteesi alal. Nende nanoosakeste omadused, mis kiirgavad sõltuvalt nende suurusest erineva lainepikkusega valgust, selgitas füüsikakeemik Louis Brus. Hiljutises vestluses The Conversation Weekly podcastiga arutas Brus oma juhuslikku avastust ja sellele järgnenud kvantpunktide mõju.

1980. aastatel Bell Labsis töötades sattus Brus kolloidideks nimetatavate pooljuhtosakeste lahuseid uurides kvantpunktide otsa. Suunates lasereid nendele kolloididele, märkas ta, et kiiratavad värvid ei olnud ühtlased. See viis ta uurima ainulaadseid muutusi spektris ja osakeste endi omadusi, kui need olid väga väikese suurusega.

Kvantpunktid on nanokristallid, mis neelavad valgust ja kiirgavad seda sõltuvalt nende suurusest erinevatel lainepikkustel. Kuigi need on väiksemad kui nähtava valguse lainepikkus ja neid ei saa optilise mikroskoobi all näha, saab neid jälgida spetsiaalsete mikroskoopide, näiteks elektronmikroskoopide abil. Nende demonstreerimiseks võib kasutada erksavärvilisi klaaskolve, mille lahused sisaldavad erineva suurusega kvantpunkte.

Huvitaval kombel polnud Brus teadlik Vene teadlase Aleksei Ekimovi varasematest kvantpunktide vaatlustest. Külma sõja tõttu avaldati Ekimovi uurimused eranditult vene keeles ja ta ei saanud sõita läände oma leide arutama. Brus jõudis temani alles pärast seda, kui juhuslikult avastas Ekimovi artiklid tehnoloogilises kirjanduses ja lõpuks kohtusid nad Glasnosti ajastul 1980. aastate lõpus.

Kvantpunktide tootmine ja stabiilsus tekitasid alguses väljakutseid, kuid teine ​​Nobeli preemia laureaat Moungi Bawendi käsitles seda probleemi 1990. aastatel. Sellest ajast alates on kvantpunktid leidnud rakendust erinevates valdkondades, eriti bioloogilises pildistamises. Biokeemikud on neid kasutanud rakkude ja elundite kaardistamiseks, ühendades need teiste molekulidega. Lisaks on need aidanud kaasa kasvaja avastamisele ja kirurgilisele juhendamisele.

Kvantpunktide avastamine ja süntees on sillutanud teed paljudele edusammudele teaduses ja tehnoloogias. Nende rakenduste uurimine jätkab nende tähelepanuväärsete nanoosakeste uute võimaluste avamist.

