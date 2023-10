Asteroid Bennu proovid paljastavad vihjeid elu päritolu kohta

By

Purdue ülikooli professori Michelle Thompsoni kogutud asteroid Bennu proovid on jõudnud Maale, pakkudes väärtuslikku teavet päikesesüsteemi tekke kohta. Need proovid, mida kirjeldatakse ajakapslitena, annavad pilgu nelja ja poole miljardi aasta taguse elu tekkeloosse.

Nende fragmentide süsinikurikas ja puutumatu olemus muudab need hindamatuks elu ehitusplokkide ja selle tekkimise mõistmisel Maal. Need proovid, mida Maa atmosfäär ei mõjuta, annavad ainulaadse võimaluse uurida süsiniku molekule, mis on elu evolutsiooni jaoks olulised.

Selle missiooni tähtsus seisneb materjalide rikkumata olemuses, mis ei sisalda maapealset saastumist. Eeldatakse, et see annab enneolematu ülevaate Maa elu päritolu küsimustest.

Professor Thompson väljendas CBC Newsile antud intervjuus oma põnevust tuleviku suhtes, öeldes, et see missioon avab uksed paljudele võimalustele. Bennult kogutud piiratud materjalil on potentsiaali kinnitada olemasolevaid teooriaid ja pakkuda uusi paljastusi.

Intervjuu tõi esile ka professor Thompsoni inspireeriva teekonna Lõuna-Ontario väikelinnast kuni tema praeguse rollini planeediteaduses. Ta rõhutas pürgivate teadlaste juhendamise ja juhendamise otsimise tähtsust.

Bennult kogutud proovid pole mitte ainult teaduslikult olulised, vaid omavad ka tohutut potentsiaali avalikuks väljapanekuks ja harimiseks. Proovitükid saadetakse sellistesse asutustesse nagu Smithsoniani instituut, Houstoni kosmosekeskus ja Arizona ülikool.

NASA OSIRIS-RExi missioon, mis tagastas need ajaloolised proovid, tähistab olulist verstaposti meie arusaamises kosmosest. Tänu selliste teadlaste nagu professor Thompson entusiasmile ja kirglikkusele võime oodata edasisi avastusi ja sügavamat arusaamist meie kohast universumis.

Mõisted:

Asteroid Bennu: 4.5 miljardit aastat vana asteroid, mis annab väärtuslikku teavet päikesesüsteemi tekke kohta.

Maa keskkonnast tulenev saastumine, mis võib muuta proovide koostist. OSIRIS-RExi missioon: NASA missioon, mille eesmärk oli uurida asteroidi Bennu ja koguda proove teaduslikuks analüüsiks.

Allikad:

- Purdue ülikool

- CBC uudised

- NASA