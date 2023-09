Psüühiline missioon: metallirikka asteroidi uurimine

5. oktoobril 2023 startiva Psyche missiooni eesmärk on uurida asteroidi Psyche, mis hõljub Marsi ja Jupiteri vahelises asteroidivöös. Teadlased on asteroidist huvitatud, sest mõned arvavad, et see võib olla ebaõnnestunud planeedi rauarikka tuuma jäänused, mis võivad olla väärt 10,000 XNUMX kvadriljonit dollarit. Siiski on spekulatsioone, et Psyche võib tegelikult olla pigem "rusuhunnik", mitte tahke metallist asteroid.

Arizona osariigi ülikooli juhitud missioon saadab kolmeks aastaks Psyche orbiidile kosmoseaparaadi, mille jooksul loodavad teadlased avastada rohkem teavet asteroidi päritolu ja topograafia kohta. Nende eesmärk on ka määrata selle pinna vanus, mis võiks anda ülevaate maapealsete planeetide, nagu Maa, sisemustest.

Kuigi kosmoseobjektide väärtuse hindamine on keeruline, on Psyche potentsiaalseid metalliressursse hinnatud astronoomilisele summale. NASA täpsustab siiski, et missiooni eesmärk ei ole asteroidi kaevandamine, vaid pigem selle uurimine, et saada rohkem teavet asteroidide ja maapealsete planeetide tekke kohta.

Psyche, mis on nime saanud Kreeka hingejumalanna järgi, on umbes 140 miili läbimõõduga ja selle pindala on umbes 64,000 30 ruutmiili. Praegused tiheduse hinnangud näitavad, et asteroidis on 60–XNUMX mahuprotsenti metalli, mis viitab selle koostise võimalikule eraldumisele raudsüdamikuks ja kiviseks vahevööks varasema kokkupõrke tõttu.

Kosmoselaeval on kolm peamist instrumenti Psyche uurimiseks: multispektraalne pildistaja, gammakiirguse ja neutronite spektromeeter ning magnetomeeter. Need instrumendid jäädvustavad pilte, mõõdavad elementide koostist ja kontrollivad vastavalt järelejäänud magnetvälja.

Lisaks kasutab kosmoselaev Psyche asteroidi gravitatsiooni ja struktuuri kaardistamiseks X-riba raadiosidesüsteemi. Missioon hõlmab 2026. aasta mais möödalendu Marsist, et saada gravitatsiooniabi enne Psyche orbiidile jõudmist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Psyche missioon on oluline samm meie arusaamises asteroididest ja maapealsete planeetide tekkest. Metallirikka asteroidi uurimisega loodavad teadlased saada väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi taevakehade koostise ja ajaloo kohta.

