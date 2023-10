Uus uuring paljastab striimijate ja filamentide rolli tähtede kujunemisel

Max Plancki Maavälise Füüsika Instituudi teadlaste hiljutine uuring heidab valgust striimerite ja filamentide rollile tähtede tekkeprotsessis. Varem arvati, et tähed tekivad ainult molekulaarpilvede sees. See uuring näitab aga, et molekulaarpilve sisemusest välja ulatuvad vooderdid ja filamendid mängivad samuti otsustavat rolli värske gaasi tarnimisel kasvavate prototähtede toitmiseks.

Tavaline tähtede sünniprotsess algab tihedate molekulaarpilvedega, kus materjal hakkab eelistatavalt kogunema ühte piirkonda. Kuna pilv isegravitatsiooni tõttu kokku tõmbub, tõmbab see sisse rohkem materjali, kuni temperatuur ja rõhk muutuvad prototähe tekkeks piisavalt kõrgeks. Lõpuks algab tuumasünteesi ja sünnib täht. Kogu see protsess võtab miljoneid aastaid ja hõlmab erinevaid tegureid, nagu magnetväljad.

Uuring keskendus Barnard 5 piirkonnas asuvale tähele, kasutades teleskoope ja Atacama suurt millimeetrit massiivi (ALMA), et uurida filamente ja vooge. Meeskond avastas, et need struktuurid on kanalid värske gaasi jaoks suuremast udukogust arenevat tähte ümbritsevasse protostellaarsesse kettasse. Leiud viitavad sellele, et tähtede moodustumise protsess on mitmetahuline, kusjuures striimerid mängivad noorte täheobjektide ühendamisel vanempilvega üliolulist rolli.

Lisaks toob uuring esile mõju planeedi moodustumisele. Planeedid moodustuvad protostellaarse ketta materjalist ja neid mõjutab sissetuleva gaasi keemiline koostis. Striimid ja niidid toovad sisse puutumata materjali, mida tähtsünni lasteaias valitsev temperatuur ja rõhk ei ole mõjutanud. Seetõttu kannavad vastsündinud planeetide koostised sellistes piirkondades nagu Barnard 5 sissetulevate materjalide keemilisi sõrmejälgi.

See uurimus annab väärtuslikke teadmisi tähtede moodustumise keerukusest ja rõhutab erinevate skaalade omavahelist seotust protsessis. Meie universumi saladuste lahtiharutamiseks on oluline mõista striipide ja filamentide rolli tähtede ja planeetide tekkes.

Allikas: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal