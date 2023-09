Varased inimesed ehitasid puidust struktuure üle 476,000 XNUMX aasta tagasi, selgub uuringust

Liverpooli ülikooli ja Aberystwythi ülikooli arheoloogid on avastanud tõendeid, mis näitavad, et inimesed ehitasid puidust konstruktsioone palju varem, kui seni arvati. Teadlased avastasid Sambias Kalambo Fallsis asuvas kohas hästi säilinud puidu, mis on hinnanguliselt vähemalt 476,000 XNUMX aastat vana ja pärineb homo sapiens'i evolutsioonist.

Leid on märkimisväärne, kuna see annab varaseimad tõendid selle kohta, et inimesed on tahtlikult meisterdanud palke, et need kokku sobiksid. Kivitööriistade lõikejäljed puidul viitavad sellele, et varajased inimesed kujundasid ja ühendasid kaks suurt palki, potentsiaalselt platvormi või eluruumi vundamendina. See seab kahtluse alla varasema arusaama, et kiviaegsed inimesed olid ainult rändajad.

Luminestsentsdateerimise tehnikaid kasutades määrasid Aberystwythi ülikooli eksperdid leidude vanuse, uurides viimast korda, mil ümbritsevas liivas olevad mineraalid päikesevalguse käes olid. See võimaldab teadlastel koguda terviklikumat arusaama inimese evolutsioonist ja sellest, kuidas tehnoloogia kiviajal arenes.

Teadlased osalesid projektis Deep Roots Of Humanity, mis uurib inimtehnoloogia arengut kiviajal ja mida rahastab Ühendkuningriigi Arts and Humanities Research Council. Projekt tegi koostööd Sambia riikliku muinsuskaitsekomisjoni, Livingstone'i muuseumi, Moto Moto muuseumi ja Lusaka rahvusmuuseumiga.

Professor Larry Barham Liverpooli ülikoolist märkis, et see avastus seab kahtluse alla varasemad oletused meie varajaste esivanemate kohta. Ta ütles: "Nad muutsid oma ümbrust, et muuta elu lihtsamaks, isegi kui see tehti ainult jõe äärde platvormi ehitamiseks, et teha oma igapäevaseid toimetusi. Need inimesed sarnanesid rohkem meiega, kui me arvasime.

Kaevamised Kalambo juga juures, mis on erakordne koht ja Sambia jaoks oluline pärandvara, toovad eeldatavasti kaasa põnevaid avastusi, kui projekt oma tööd jätkab.