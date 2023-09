Varaseimad tõendid esimeste inimeste valmistatud puitkonstruktsioonide kohta, mis leiti Sambiast

Liverpooli ülikooli ja Aberystwythi ülikooli teadlased tegid Sambias Kalambo juga juures märkimisväärse avastuse. Ajakirjas Nature avaldatud uuringu kohaselt on teadlased avastanud hästi säilinud puidu, mis arvatakse olevat vähemalt 476,000 XNUMX aastat vana, mis on enne Homo sapiens'i arengut. Puidul on kivitööriistade lõikemärgised, mis näitavad, et varased inimesed kujundasid ja ühendasid tahtlikult kahte suurt palki, et ehitada struktuur, potentsiaalselt platvorm või eluruumi osa.

See Kalambo joa leid on maailma varaseimad tõendid selle kohta, et inimesed on tahtlikult meisterdanud palke, et need kokku sobiksid. Need keerulised puidutöötlemistehnikad seavad kahtluse alla levinud arvamuse, et kiviaja inimesed olid rangelt rändlevad. Professor Larry Barham Liverpooli ülikoolist märkis, et see avastus on muutnud meie arusaama meie varajastest esivanematest. Ta rõhutas, et need isikud ei olnud lihtsalt primitiivsed olendid, vaid pigem kasutasid nad oma intelligentsust, kujutlusvõimet ja oskusi, et luua midagi uuenduslikku ja enneolematut.

Nende puidust esemete vanus määrati luminestsentsdateerimise meetodite abil, mis hindavad viimast korda, mil ümbritsevas liivas olevad mineraalid päikesevalguse käes olid. Luminestsentsdateerimine võimaldab teadlastel dateerida palju varasemate ajaperioodide leide ja koostada selgema pildi inimese evolutsioonist. Kalambo joa leiukoht kaevati välja 1960. aastatel, kuid puidu vanus oli siiani olnud ebakindel.

Projektist Deep Roots Of Humanity kuuluv uurimus heidab valgust inimtehnoloogia arengule kiviajal. Ühendkuningriigi kunsti- ja humanitaarteaduste teadusnõukogu rahastatav projekt hõlmas koostööd riikliku muinsuskaitsekomisjoni, Livingstone'i muuseumi, Moto Moto muuseumi ja Sambias asuva Lusaka rahvusmuuseumiga. Professor Barham väljendas põnevust tulevaste avastuste pärast Kalambo juga kohas, rõhutades selle tähtsust Sambia jaoks erakordse pärandivarana.

See murranguline uurimus toob fookusesse meie iidsete inimeste esivanemate tähelepanuväärse loovuse ja leidlikkuse, paljastades, et nad olid palju keerukamad, kui seni arvati.

Allikad:

– Liverpooli ülikool

– loodus (ajakiri)