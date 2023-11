Uued ülevaated reoveepuhastuse tõhustamisest orgaaniliste supramolekulaarsete fotokatalüsaatorite abil

Tööstus- ja olmereovee voogudes esinevad tulekindlad orgaanilised saasteained kujutavad endast olulist ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele. Nende saasteainete täielik eemaldamine on vee kvaliteedi parandamiseks ja jätkusuutliku arengu edendamiseks ülioluline. Täiustatud oksüdatsiooniprotsessid (AOP), eriti heterogeensed AOP-d, on kujunenud paljulubavateks lahendusteks detsentraliseeritud reoveepuhastussüsteemide jaoks. Traditsioonilised AOP-d nõuavad aga sageli liigset energiasisendit, mistõttu on vaja kulutõhusamaid alternatiive.

Heterogeenne fotokatalüüs, mis kasutab orgaanilisi pooljuhte nagu g-C3N4, on pälvinud tähelepanu säästva AOP strateegiana tänu selle eraldamise ja päikesevalguse kasutamise lihtsusele. Kuigi laialdaselt kasutatavatel anorgaanilistel fotokatalüsaatoritel on tugev stabiilsus, takistavad nende piiratud päikesevalguse neeldumisvahemik ja orgaaniliste saasteainete madal adsorptsioonivõime üldist tõhusust. Seevastu orgaanilised pooljuhid pakuvad laiendatud spektri kasutamist ja suurepärast adsorptsioonivõimet. Suure sidumisenergiaga Frenkeli eksitonite tekitamine takistab aga fotogenereeritud elektronide ja aukude tõhusat eraldamist.

Nendest väljakutsetest ülesaamiseks on Tsinghua ülikooli professor Yongfa Zhu juhitud uurimisrühm saavutanud märkimisväärset edu saasteainete lagunemise orgaanilise fotokatalüüsi valdkonnas. Nad on välja töötanud supramolekulaarsed ja polümeersed orgaanilised fotokatalüütilised süsteemid, mis suurendavad valguse kasutamise efektiivsust, laiendades neeldumisulatust lähi-infrapuna piirkonda. Lisaks on nad avastanud dipoolide ja kristalse korra rolli sisseehitatud elektrivälja moduleerimisel, võimaldades tõhusat laengu migratsiooni ja suurendades oluliselt saasteainete lagunemise kiirust.

Lisaks on meeskond kasutusele võtnud uudse lähenemisviisi orgaaniliste saasteainete suure vooluga mineraliseerimiseks, ühendades in situ H2O2 tekke ja Fentoni reaktsiooni nähtava valguse all. See sünergistlik süsteem saavutab suure vooluga mineralisatsiooni ilma täiendavate oksüdeerijate vajaduseta, tõstes saasteainete mineraliseerumise määra 30%-lt üle 90%.

Need ajakirjas Chinese Journal of Catalysis avaldatud leiud mitte ainult ei aita kaasa fotokatalüütilise veetöötluse praktilisele rakendamisele, vaid on ka selle valdkonna teadlastele väärtuslikuks viiteks. Täiendava optimeerimise ja suurendamisega omavad orgaanilised supramolekulaarsed fotokatalüsaatorid suurt potentsiaali reoveepuhastuse pöördeliseks muutmiseks ja traditsiooniliste meetodite piirangutega tegelemiseks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Millised on reoveepuhastuse väljakutsed?

Reoveepuhastus seisab silmitsi väljakutsetega, mis on seotud tulekindlate orgaaniliste saasteainete tõhusa eemaldamisega, piiratud puhastusvõimsusega ja vajadusega kulutõhusate lahenduste järele.

2. Mis on fotokatalüüs reoveepuhastuses?

Fotokatalüüs hõlmab katalüsaatori kasutamist keemilise reaktsiooni kiirendamiseks, kasutades energiaallikana valgust. Reoveepuhastuses saab fotokatalüüsi kasutada orgaaniliste saasteainete lagundamiseks ja mineraliseerimiseks.

3. Mis on supramolekulaarsed ja polümeersed orgaanilised fotokatalüsaatorid?

Supramolekulaarsed ja polümeersed orgaanilised fotokatalüsaatorid on teatud tüüpi orgaanilised pooljuhid, mis võivad saasteainete lagundamiseks tõhusalt kasutada päikesevalgust. Need fotokatalüsaatorid pakuvad laia spektriga kasutamist ja suurt adsorptsioonivõimet.

4. Kuidas orgaanilised supramolekulaarsed fotokatalüsaatorid parandavad reovee puhastamist?

Orgaanilised supramolekulaarsed fotokatalüsaatorid parandavad reovee puhastamist, suurendades valguse kasutamise efektiivsust, parandades laengu migratsiooni ja saavutades orgaaniliste saasteainete suure vooga mineraliseerumise nähtava valguse all.

5. Mis tähtsus on prof Yongfa Zhu meeskonna poolt läbi viidud uuringul?

Prof Yongfa Zhu meeskond on teinud märkimisväärseid edusamme traditsiooniliste reoveepuhastusmeetodite piirangutega tegelemisel. Nende leiud aitavad kaasa fotokatalüütilise veetöötluse praktilisele rakendamisele ja annavad selle valdkonna teadlastele väärtuslikke teadmisi.