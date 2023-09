Haruldaste kuumade plasmavoogude uurimine ülemises atmosfääris

Maa pooluste lähedal on aurorad tavaline vaatepilt, mis kuvab atmosfääri ülakihtides värvilisi valgusshowsid, mis on põhjustatud päikesetuule ja planeedi magnetosfääri vastasmõjust. Ekvaatorile lähemal võib aga toimuda teistsugune atmosfäärinähtus: subauroral ion drifts (SAID).

Nimetatud sündmused hõlmavad kuuma plasma kiiret läänesuunalist voolu läbi ionosfääri. Neid sündmusi on seostatud taevas nähtavate struktuuridega, nagu stabiilsed auroralpunased (SAR) kaared ja tugev termilise emissiooni kiiruse suurendamine (STEVE). Tavaliselt toimuvad SAID-i sündmused hämaruse ja kesköö vahel, kuid on juhtumeid, kus SAID-i vood on tuvastatud pärast keskööd.

Hiljutises ajakirjas Journal of Geophysical Research: Space Physics avaldatud uuringus keskendusid teadlased 15 keskööjärgsele SAID-sündmusele, mis avastati Lõuna-Ameerika lähedal 2013. aastal. Analüüsides erinevatest allikatest, sealhulgas satelliidiprogrammidest ja auraalse aktiivsuse mõõtmistest pärinevaid andmeid, uurisid nad omadusi ja nende haruldaste sündmuste kujunemist.

Teadlased leidsid, et keskööjärgsed SAID-i sündmused, mis on sarnased keskööeelsetele sündmustele, on ionosfääri tingimuste ja geomagnetilise dünaamika vahelise keerulise koostoime tulemus. Koosmõju hõlmab elektriväljade teket ja laine-osakeste vastasmõju, mis toimivad lokaliseeritud soojusallikatena.

Need leiud parandavad arusaamist ülemise atmosfääri plasmadünaamikast ja nende potentsiaalist häirida radari signaale satelliidi jälgimise ja muude kriitiliste rakenduste jaoks. Täiendavad uuringud selles valdkonnas võivad anda väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas SAID-i sündmused ja nendega seotud nähtused võivad mõjutada Maa atmosfääri.

