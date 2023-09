Tee kaubandusliku elujõulisuseni: liitium-väävelakude reaktsioonimehhanismi lahtiharutamine

By

USA energeetikaministeeriumi (DOE) Argonne'i riikliku labori teadlased on liitium-väävelakude reaktsioonimehhanismi mõistmisel teinud olulise läbimurde. See hiljuti ajakirjas Nature avaldatud avastus käsitleb suurt probleemi, mis on takistanud nende patareide ärilist elujõulisust – nende lühikest eluiga.

Liitium-väävelakud pakuvad liitiumioonakude ees mitmeid eeliseid, sealhulgas suuremat energiasalvestusvõimet, madalamat maksumust ning rohke ja soodsa väävli kasutamist. Kui aga suurendada kaubanduslikule suurusele, langeb nende akude jõudlus korduvate laadimis- ja tühjendustsüklite ajal kiiresti.

Selle languse peamine põhjus on väävli lahustumine katoodilt, mille tulemusena tekivad lahustuvad liitiumpolüsulfiidid. Need ühendid voolavad laadimise ajal liitiummetalli negatiivsesse elektroodi, mis süvendab probleemi veelgi. See väävli kadu ja anoodi koostise muutused mõjutavad oluliselt aku jõudlust.

Eelmises uuringus töötasid Argonne'i teadlased välja katalüsaatori, mis väävlikatoodile lisamisel leevendas tõhusalt väävli kadu. Selle katalüsaatori aatomiskaala toimemehhanism jäi aga seni teadmata.

Argonne'i meeskonna hiljutised uuringud näitasid, et katalüsaatori olemasolu katoodis põhjustab teistsuguse reaktsiooniraja. Katalüsaatoriga moodustuvad katoodi pinnale tihedad nanomõõtmelised liitiumpolüsulfiidide mullid, mis takistavad väävli kadu ja säilitavad aku jõudlust. Ilma katalüsaatorita tekivad selle asemel mikromõõtmelised vardakujulised struktuurid.

Selle reaktsioonimehhanismi lahtiharutamiseks kasutati tipptasemel iseloomustustehnikaid, sealhulgas sünkrotroni röntgenkiirte ja äsja leiutatud tehnikat elektroodi-elektrolüüdi liidese visualiseerimiseks.

Tänu sellele läbimurdele näib liitium-väävelakude tulevik paljulubav, pakkudes transporditööstusele säästlikumat ja keskkonnasõbralikumat lahendust.

