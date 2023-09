Eelajalooline kala annab ülevaate kolju arengust

Ajakirjas Nature avaldatud uus uuring näitas, et 455 miljoni aasta vanune fossiilne kala Eriptychius americanus on andnud olulise ülevaate selgroogsete koljude arengust. Birminghami ülikooli, Naturalise bioloogilise mitmekesisuse keskuse ja loodusloomuuseumi teadlased kasutasid kompuutertomograafiat kala kolju üksikasjaliku 3D esituse taastamiseks. Sellel 1940. aastatel kogutud eksemplaril, mis asub Fieldi loodusloomuuseumis, tehakse nii põhjalik rekonstrueerimine esimest korda.

Uuring näitas, et Eriptychiusel oli ainulaadne kolju struktuur, erinevalt varem nähtud selgroogsetest. Selle asemel, et sellel kalal oleks aju ümbritsev kindel luu- või kõhrestruktuur, olid selle aju kaitsvad iseseisvad kõhred eraldatud. See avastus viitab sellele, et aju teistest peaosadest eraldavate struktuuride evolutsioon võis pärineda Eriptychiusest.

Uuringu vanemautor dr Ivan Sansom selgitas nende leidude olulisust: "Need on tohutult põnevad tulemused, mis võivad paljastada varase evolutsiooni ajaloo selle kohta, kuidas primitiivsed selgroogsed oma aju kaitsesid." Ta rõhutas ka muuseumikogude uurimise ja uute tehnikate rakendamise tähtsust, et avastada uusi teadmisi iidsete organismide kohta.

Uuringu juhtiv autor dr Richard Dearden rõhutas, kuidas kaasaegsed pildistamistehnikad võimaldasid teadlastel avastada kala pea ainulaadset säilivust, täites suure tühimiku meie arusaamises kolju arengust. Need teadmised mõjutavad kolju evolutsiooni mõistmist kõigil selgroogsetel, sealhulgas inimestel.

See uuring näitab fossiilide analüüsimiseks ja väljasurnud liikide sügavama mõistmise saamiseks täiustatud pildistamistehnikate kasutamise väärtust. Samuti rõhutab see muuseumikogude tähtsust väärtuslike eksemplaride pakkumisel teaduslikuks uurimistööks.

