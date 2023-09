Muistsed fossiilsed kalad pakuvad uut ülevaadet selgroogsete koljude evolutsioonist

Ajakirjas Nature avaldatud uuringu kohaselt on 455 miljoni aasta vanune fossiilne kala andnud teadlastele uue vaatenurga sellest, kuidas selgroogsed oma aju kaitsma arenesid. Kõnealune isend on Eriptychius americanus, iidne lõualuuta kala, mis avastati USAst Coloradost. Birminghami ülikooli, Hollandi Leideni Naturalise bioloogilise mitmekesisuse keskuse ja loodusloomuuseumi teadlased kasutasid kompuutertomograafiat, et luua kala kolju üksikasjalik 3D esitus.

See uuring on esimene, mis taastab põhjalikult 1940. aastatel kogutud Eriptychiuse kolju, mida kirjeldati algselt 1960. aastatel ja mis asub praegu Chicago loodusloomuuseumis. Leverhulme Trusti rahastatud uuringud näitasid, et Eriptychius oli eraldanud sõltumatud kõhred, mis ümbritsesid aju, erinevalt hilisematest liikidest, millel oli täielikult seotud kõhre puur. See viitab sellele, et aju teistest peaosadest eraldavate struktuuride varajane areng võis alata Eriptychiusest.

Birminghami ülikooli paleobioloogia vanemlektor ja uuringu vanemautor dr Ivan Sansom väljendas leidude üle põnevust, öeldes, et need võivad paljastada ürgsete selgroogsete aju kaitsmise varase evolutsiooniajaloo. Uuringu juhtiv autor ja Naturalise bioloogilise mitmekesisuse keskuse järeldoktor Richard Dearden rõhutas avastuse olulisust, öeldes, et see täidab suure tühimiku kõigi selgroogsete, sealhulgas inimeste kolju arengu mõistmisel.

See uuring rõhutab muuseumikogude tähtsust ja uute pildistamistehnikate rakendamist iidsete isendite uurimisel. Arvutitomograafiat kasutades suutsid teadlased avastada uusi teadmisi selgroogsete koljude arengust. Leiud annavad väärtuslikku teavet primitiivsete selgroogsete ajukaitse algfaaside kohta ja aitavad meil mõista selle olulise anatoomilise tunnuse evolutsioonilugu.

