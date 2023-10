Kuidas SpaceXi Starlinki satelliidid mõjutavad raadioastronoomiat

By

Astronoomid on mures SpaceXi Starlinki satelliitide mõju pärast raadioastronoomiale. Square Kilometer Array Observatory (SKAO) peaks saama maailma võimsaimaks raadioteleskoobiks, kuid satelliidi tähtkujude arvu suurenemine ohustab selle tõhusust. Starlinkil on orbiidil juba üle 4,600 satelliidi ja plaanib saata veel kuni 42,000 XNUMX satelliidi. Need satelliidid koos tulevaste tähtkujudega sellistest ettevõtetest nagu Amazon põhjustavad valgusreostust ja segavad maapealseid vaatlusi.

Raadioastronoomid, kes viivad läbi Lääne-Austraalias Engineering Development Array 2 (EDA2) esialgseid katseid, on avastanud puudutavaid tulemusi. Starlinki satelliitide emissioonid olid oluliselt heledamad kui SKAO tuvastatud astronoomilised signaalid. Tuvastati kahte tüüpi saastumist: eeldatavad signaalid satelliitide ja maa vahel ning satelliitide elektroonika tahtmatud emissioonid. Need emissioonid segavad kosmilise koidiku, universumi ajaloo kriitilise ajastu, signaalide tuvastamist.

Kuigi SpaceX ei riku ühtegi rahvusvahelist lepingut, muudab Starlinki signaalide ja astronoomiliste signaalide kattumine kosmilise koidiku uurimise keerukamaks. Uuringu autorid rõhutavad dialoogi vajadust eraettevõtete, reguleerivate asutuste ja astronoomiaringkondade vahel. Eraettevõtete tegevus ei tohiks astronoomiat marginaliseerida ning tuleb võtta meetmeid, et tasakaalustada ülemaailmse kiire Interneti-juurdepääsu ja astronoomiatraditsioonide säilitamise vajadusi.

Kuigi raadioastronoomia seisab silmitsi üha suuremate raskustega satelliitide tähtkujude kasvades, on ülioluline käsitleda mõju teaduslikele vaatlustele. Praegu tuleb tegutseda tagamaks, et astronoomide häält kuuldakse ning et satelliidi tähtkujude väljatöötamine toimuks hoolikalt ja kaaludes oluliste teadusuuringute säilimist.

