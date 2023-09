Nerf Blaster Design tulistab 100 noolemängu sekundis

By

Kokkuvõte: Isetegija entusiast on loonud täisautomaatse Nerfi lõhkaja, mis suudab tulistada 100 noolemängu sekundis, ületades tavalisi Nerfi mänguasju nii löögi, täpsuse kui ka tulekiiruse poolest. Lõhkaja konstruktsioonis on kasutatud poolpikka noolemänge, mis lendavad tõhusamalt, kui neid käivitavad võimsad lõhkajad. Noolemängud laaditakse liuguritega trumli salve, mis suruvad need trumli pöörlemisel ratastesse. Kõrge tulekiiruse saavutamine oli katsumus, kuna looja seisis silmitsi raskustega, nagu purustatud nooled ja ajakirjadelt maha lendavad osad. Iteratiivse disaini tõttu töötab lõhkaja nüüd aga sujuvalt, nooled väljuvad salvest ja hüppavad allapoole suure kiirusega. Jagati videoid, mis demonstreerivad lõhkajat tegevuses, näidates, kuidas noolemänge tulistatakse kiiresti.

Nerfi entusiastide jaoks, kes otsivad täiustatud lõhkamiskogemust, on meisterdamise disainer nimega [3DprintedLife] edukalt loonud täisautomaatse lõhkaja, mis ületab tavaliste Nerfi mänguasjade piirangud. Selle uuendusliku disaini eesmärk on saavutada märkimisväärne tulekiirus 100 nooleviset sekundis, säilitades samal ajal parema löögi ja täpsuse.

Soovitud jõudluse saavutamiseks kasutab lõhkaja poolpikkusi noolemänge, millel on teadaolevalt paremad lennuomadused, kui need käivitatakse suure võimsusega lõhkajatega. Neid noolemänge liigutavad võimsate mootoritega käitatavad rihmad, mis sarnanevad rataste lõhkajate mehaanikaga. Laskemoon laaditakse trumli salve, mis on varustatud liuguritega, mis suruvad noolemängu tõhusalt pöörlevatesse ratastesse.

Kuid 100 nooleviske sekundis tulistamiskiiruse saavutamine osutus oluliseks väljakutseks. Disainer puutus kokku takistustega, nagu purustatud nooled ja ajakirjad, mis osi väljutasid ehitamise ajal. Disaini hoolika iteratsiooni ja viimistlemise abil saadi need probleemid järk-järgult üle. Tulemuseks on lõhkaja, mis laseb nooled usaldusväärselt salvest välja, lükates neid muljetavaldava kiirusega allapoole.

Neile, kes on huvitatud lõhkaja disaini keerukusest, on failid saadaval OnShape'i kaudu. Lisaks on jagatud videoid, mis demonstreerivad lõhkaja kiirlaskmisvõimet, pakkudes vaatajatele võimalust olla tunnistajaks muljetavaldavale järjestikusele nooleviske väljaheitmisele.

Varem on nähtud Nerfi lõhkajate edasisi kujundusi ja modifikatsioone, mis näitavad Nerfi entusiastide kogukonna pühendumust ja loovust.

