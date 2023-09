Supermassiivsete mustade aukude kosmilised naabruskonnad

Arizona ülikooli astronoomina on minu üks peamisi uurimisvaldkondi ülimassiivsete mustade aukude kasv. Sarnaselt sellele, kuidas meie kasvatus meid indiviididena kujundab, võib ülimassiivse musta augu kasvukeskkond mõjutada ka selle kasvu.

Igal ülimassiivsel mustal augul on kodu, mida nimetatakse selle peremeesgalaktikaks, ja naabruskond, mis koosneb teistest galaktikate kohalikust rühmast. Need ülimassiivsed mustad augud kasvavad, tarbides gaasi, mis on juba olemas nende peremeesgalaktikas, muutudes mõnikord miljardeid kordi raskemaks kui meie Päike.

Teoreetiline füüsika ennustab, et peaks kuluma miljardeid aastaid, enne kui mustad augud kasvaksid kvasariteks, mis on uskumatult eredad ja võimsad objektid, mida toidavad mustad augud. Astronoomid on aga avastanud, et paljud kvasarid on tekkinud palju lühema, mõnesaja miljoni aasta jooksul.

See intrigeeriv mustade aukude oodatust kiirema kasvu nähtus on pannud mind uurima neid musti auke ümbritsevat ruumi. Mind huvitab kindlaks teha, kas kõige massiivsemad kvasarid tekivad tihedalt asustatud piirkondades, kus on palju muid galaktikaid, või võivad nad kasvada tohututeks suurusteks isegi universumi kõledates piirkondades.

Üks aspekt, mida olen uurinud, on galaktikate protoparved. Protoklastrid on galaktikate kogumid, mis pole veel üheks objektiks kokku varisenud. Need sisaldavad sadu galaktikaid ja neid iseloomustavad põrkuvad galaktikad, kasvavad mustad augud ja tohutul hulgal gaasi, mis lõpuks tekitavad uusi tähti.

Need protoklastrid kasvavad palju kiiremini, kui algselt arvati, esitades astronoomidele veel ühe kosmilise mõistatuse. Püüame mõista seost kvasarite ja protoklastrite kiire evolutsiooni vahel.

Protoklastrite uurimiseks vajavad astronoomid nii pilte kui ka spektreid igast protoklastris olevast galaktikast. Pildid annavad teavet galaktika kuju, suuruse ja värvi kohta, samas kui spektrid näitavad galaktika kaugust Maast konkreetse valguse lainepikkuse põhjal.

Tulevane James Webbi kosmoseteleskoop suurendab oluliselt meie võimet uurida protoklastreid ja kvasareid. See täiustatud teleskoop võimaldab meil jälgida galaktikaid ja musti auke nii, nagu need ilmusid miljardeid aastaid tagasi, pakkudes pilguheit nende varajasele arengule.

Üks James Webbi kosmoseteleskoobi konkreetne instrument, mida nimetatakse laia väljaga piludeta spektrograafiks, on muutnud galaktikate naabruskonna otsinguid. See suudab hõivata üheaegselt kõigi oma vaateväljas olevate galaktikate spektreid, võimaldades astronoomidel kaardistada terveid kosmilisi linnu vaid mõne tunniga.

Mitmed käimasolevad projektid kasutavad kvasarikeskkondade uurimiseks James Webbi kosmoseteleskoopi. Nende projektide eesmärk on vaadelda kvasareid ja nende naabergalaktikaid umbes 800 miljonit aastat pärast Suurt Pauku. Analüüsides vesiniku ja hapniku kiirgavat valgust, saavad astronoomid määrata galaktikate 3D-asukoha heledate kvasarite suhtes.

Arizona ülikooli stewardi vaatluskeskuse ASPIRE meeskond juhib üht sellist projekti. Nad on juba tuvastanud protoparve erakordselt heleda kvasari ümber ja kinnitanud seda 12 galaktika spektriga. Teises uuringus leiti üle saja galaktika varases universumis teadaolevalt kõige helendavama kvasari lähedusest, kusjuures 24 neist asusid kvasari läheduses või selle naabruses.

James Webbi kosmoseteleskoobi laia väljaga piludeta spektrograaf lubab pakkuda meile enneolematut vaadet kvasarikeskkondadele, võimaldades meil paremini mõista kosmilisi naabruskondi, kus asuvad ülimassiivsed mustad augud.

Mõisted:

– Ülimassiivne must auk: must auk, mille mass on miljoneid või miljardeid kordi Päikese massist.

– Kvaasar: väga hele ja võimas objekt, mille keskmes on ülimassiivne must auk.

– Hostgalaktika: galaktika, mis sisaldab ülimassiivset musta auku.

- Protocluster: galaktikate kogum enne nende kokkuvarisemist üheks objektiks.

– Spektrid: objekti poolt kiiratavate või neelduvate lainepikkuste jaotus, mis annab olulist teavet objekti omaduste ja kauguse kohta.

– James Webbi kosmoseteleskoop: NASA käivitatav tulevane kosmoseteleskoop, mis on mõeldud universumi varajaste galaktikate ja tähtede uurimiseks.

