3D-prinditud objektide silumine beebipulbri ja vaiguga

Kihijooned 3D-prinditud objektil võivad olla selle tootmisprotsessi märguandeks. Siiski on siledama pinna saavutamiseks erinevaid meetodeid, nagu lihvimine, keemiline silumine või täiteainete kasutamine. Üks uuenduslik tehnika ühendab beebipulbri ja vaigu, et luua sile viimistlus.

[DaveRig] hiljutises videos on protsessi demonstreeritud. Katse algab poolsfäärilise objektiga, millel on märgatavad kihijooned. Nende joonte silumiseks segab [DaveRig] vaigu ja beebipulbri kokku, püüdes saavutada piima või koorega sarnase konsistentsi. Ta kannab objektile viis kihti seda segu, kõvendades ja lihvides iga kihi vahel 120-teralise liivapaberiga.

Kui silumisprotsess on lõppenud, tehakse standardsed järeltöötlusetapid. [DaveRig] pühib objekti alkoholiga, teostab täiendava lihvimise ja jätkab märglihvimisega. Lõpuks kasutatakse läbipaistva lakki pealekandmiseks aeropintslit. Lõpptulemuseks on märkimisväärselt sile pind, mis on võrreldav tavalise keeglipalliga.

Väärib märkimist, et see tehnika ei pruugi sobida igat tüüpi 3D-prinditud objektide jaoks. Arvesse tuleks võtta selliseid tegureid nagu kasutatud materjal ja soovitud tulemus.

Kas olete seda meetodit või mõnda muud järeltöötlustehnikat proovinud? Anna meile kommentaarides teada!

