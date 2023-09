Starlinki satelliitide tuvastamine öötaevas

By

Kui vaatate selgel õhtul öötaevasse, võib teil olla võimalus märgata Starlinki satelliite. Starlink on SpaceXi hallatav satelliidivõrk, mille eesmärk on tuua odav internet kaugematesse ja maapiirkondadesse üle kogu maailma.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei tule nende satelliitide tuled tegelikult satelliitidelt endilt. Selle asemel näeme satelliite, mis peegeldavad päikesevalgust, mis muudab need heledaks ja palja silmaga nähtavaks.

Kui olete huvitatud nendest satelliitidest pilguheitmisest, võib teisipäeva õhtu olla teie võimalus. Starlinki veebisaidi kohaselt on Starlink-105 ere läbimine võimalik teisipäeval kella 8 paiku. Siiski on oluline märkida, et mitmed tegurid, nagu ilmastikutingimused ja satelliidi asukoha määramine, võivad mõjutada nende läbipääsude nähtavust.

Kui soovite suurendada oma võimalusi satelliite märgata, on soovitatav leida asukoht, mis on eemal eredatest tuledest, näiteks tänavavalgustitest või hoonetest, ning suunata pilk loodetaeva poole.

Kuigi nende satelliitide vaatlemine võib olla põnev kogemus, on oluline austada öist taevast ja minimeerida valgusreostust nii palju kui võimalik. Aja võtmine, et hinnata inimeste innovatsiooni imet ja meie võimet ühendada isegi maailma kõige kaugemad nurgad, võib olla tõeliselt alandlik kogemus.

