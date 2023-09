Brasiilia teadlased töötavad välja kõrgtehnoloogilise droonisüsteemi õhusaasteainete mõõtmiseks

By

Uberlandia föderaalülikooli ja Brasiilia Universidade Federal de Goiase teadlased ja insenerid on edukalt välja töötanud täiustatud droonisüsteemi, mis suudab täpselt mõõta õhus leiduvaid saasteaineid. Selle murrangulise tehnoloogia eesmärk on leevendada saasteainete kahjulikku mõju keskkonnale.

3D-prinditud droonisüsteemil on võimalus jälgida ja mõõta õhus leiduvaid saasteaineid ning edastada kogutud andmed Bluetooth-ühenduse abil nutitelefoni rakendusse. Esialgu keskendub süsteem kahjuliku saasteaine vesiniksulfiidi tuvastamisele, kasutades keemilist reaktsiooni, mis käivitab erksa värvaine särama, pakkudes visuaalset indikaatorit.

Selle droonisüsteemi eristab selle taskukohasus. Kogu süsteemi ehitamine maksab umbes 50 dollarit, muutes selle laialdaseks kasutamiseks kättesaadavaks. Eesmärk on, et see tehnoloogia töötaks koos olemasolevate reostusseire tehnoloogiatega, põhinedes peamiselt maapealsel andmete kogumisel.

Droonide abil saasteainete seireks saavad teadlased koguda reaalajas andmeid piirkondadest, millele on tavaliselt raske juurde pääseda. See tehnoloogia võib muuta keskkonnaseire pöörde ja aidata paremini mõista saasteainete mõju õhukvaliteedile.

Käimas on täiendavad uuringud, et laiendada selle droonisüsteemi võimalusi täiendavate õhusaasteainete mõõtmiseks. Brasiilia teadlased loodavad, et nende leiutis inspireerib sarnaseid edusamme reostuse seires kogu maailmas, mis viib lõpuks sihipärasemate lähenemisviisideni õhusaaste vastu võitlemiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et selle kõrgtehnoloogilise droonisüsteemi arendamine tähistab olulist edasiminekut keskkonnaseire valdkonnas. Selle taskukohasus ja õhusaasteainete mõõtmise võime näitavad täpselt potentsiaali saastekontrolli ja keskkonna säilitamise parandamiseks tulevikus.

