Polarise kosmoselennukid lõpetasid MIRA-Lighti prototüübi edukad testlennud

Saksa lennundusettevõte Polaris Spaceplanes on hiljuti lõpetanud oma MIRA-Lighti prototüüpsõiduki 15 lennu katsekampaania. 22. augustist 8. septembrini kestnud kolmepäevaste lendude eesmärk oli demonstreerida minikosmoselennuki aerodünaamikat ja lennujuhtimissüsteeme. Vaid 8.2 meetri pikkune prototüüp kasutas tõukejõuks nelja elektrilist ventilaatorit.

10 lennust kümnel oli MIRA-Light varustatud simuleeritud aerospike mootoriga, et hinnata selle mõju sõiduki jõudlusele. Katsekampaania käigus kogus prototüüp ligikaudu 15 minutit lennuaega, mis tähistas Polarise kosmoselennukite jaoks edukat verstaposti.

Edaspidi kasutatakse MIRA-Light lendudelt kogutud andmeid suuremahulise MIRA sõiduki väljatöötamiseks. See järgmine iteratsioon mõõdab peaaegu 14 jalga (4.25 meetrit) ja see on varustatud tegeliku lineaarse aerospike mootoriga, mis võimaldab testida integreeritud lennusüsteeme.

MIRA ja MIRA-Light prototüübid on Polaris Spaceplanesi ülima näidismudeli NOVA eelkäijad. Pärast MIRA sõiduki edukat testimist kavatseb Polaris NOVA mudeli disaini veelgi suurendada kuni 22 jala (6.7 meetri) pikkuseni. NOVA kasutab lisaks oma funktsionaalsele aerospike-mootorile nelja petrooleumil töötavat reaktiivmootorit, mis võimaldavad täielikult raketi jõul lende ülehelikiirusel Maa ülemises atmosfääris.

Eeldades, et eelseisvad MIRA demonstratsioonimissioonid lähevad hästi, kavatseb Polaris Spaceplanes hakata NOVA mudeliga lendama 2024. aastal. Need prototüübid on osa ettevõtte laiemast plaanist arendada välja mitmeotstarbeline hüperhelikiirusega transpordisõiduk nimega AURORA. Kavandatav AURORA on ette nähtud kandma kuni 22,000 10,000 naelast (2,200 1,000 kilogrammi) kasulikku lasti suborbitaalse kiiruseni või kuni XNUMX naela (XNUMX kilogrammi) mis tahes kaldu orbiidile.

Polaris Spaceplanes on võtnud eesmärgiks lennata AURORA sõidukiga millalgi aastatel 2026–2027, näidates oma pühendumust kosmosetehnoloogia edendamisele ja kosmoseuuringute piiride nihutamisele.

Allikad:

– Euroopa kosmoselend

– Polaris Spaceplanesi veebisait