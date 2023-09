Polaarrõngagalaktikate avastamine heidab valgust galaktilistele struktuuridele

Galaktikad on erineva kujuga ja meie arusaam neist on arenenud, kui laiendame oma vaatlusi visuaalsest spektrist kaugemale. Polaarringgalaktikad (PRG) on ainulaadne galaktikate tüüp, mida iseloomustab gaasist ja tähtedest koosnev välimine ring, mis on kallutatud galaktika tasapinnaga risti. Need rõngad, mis sageli koosnevad peamiselt hajutatud gaasilisest vesinikust, on tavaliselt nähtavad ainult raadiolainepikkustel.

Kuigi polaarrõngagalaktikad avastati esmakordselt 1978. aastal, jääb nende galaktikate struktuuride moodustumine saladuseks. Üks teooria viitab sellele, et rõngad on galaktiliste kokkupõrgete tulemus, kus põrkuvatest galaktikate gaas vesinik eraldub polaarselt. Sellest tulenevalt arvati, et polaarrõngagalaktikad on haruldased. Kuid hiljutine WALLABY projekti raames läbi viidud galaktikate uuring näitab, et PRG-d võivad olla tavalisemad, kui seni arvati.

Projekti WALLABY, mis tähistab Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind uuringut, eesmärk on luua lõunapoolkera taevas kõrge eraldusvõimega neutraalse vesiniku kaart. Galaktikatevahelise gaasi ja galaktikaid ümbritseva vesiniku kaardistamise abil annab uuring väärtuslikku teavet nende kosmiliste objektide struktuuride kohta. Uuringu algfaasis kaardistati ligikaudu 600 galaktikat ja tuvastati kaks polaarringgalaktikat.

Nende leidude põhjal arvatakse, et 1–3% WALLABY uuringus uuritud galaktikatest on polaarringi struktuurid. Uuringu lõpuleviimisel on võimalik, et avastatakse sadu polaarrõngagalaktikaid, mis suurendab oluliselt meie teadmisi nende mõistatuslike galaktikate kohta. Veelgi enam, selle projekti käigus kogutud andmete rohkus pakub astronoomidele sügavamat arusaama sellest, kuidas need omapärased galaktikad tekivad ja arenevad. Samuti võib see anda väärtuslikku teavet tumeaine ja galaktikate vastastikusest mõjust.

Üldiselt pakuvad polaarrõngagalaktikate avastamine ja käimasolev WALLABY projekt paljutõotavat võimalust galaktikate peidetud struktuuride uurimiseks ja universumi saladuste lahti mõtestamiseks.

Mõisted:

– Polaarringgalaktikad (PRG-d): spiraal- või elliptilised galaktikad, mille välimine rõngas on gaasist ja tähtedest, mis on kallutatud ligikaudu galaktika tasapinnaga risti.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind uuring, projekt, mille eesmärk on luua kõrge eraldusvõimega kaart neutraalse vesiniku kohta lõunapoolkera taevas.

Allikad:

– Deg, N. jt. "WALLABY pilootuuring: potentsiaalsed polaarrõngagalaktikad NGC 4632 ja NGC 6156." Kuningliku Astronoomiaühingu igakuised teated 525.3 (2023): 4663-4684.