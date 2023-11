Pluutol äsja avastatud jäävulkaan tõstatab küsimusi planeedi salapärase mineviku kohta

Teadlased tegid hiljuti intrigeeriva avastuse, mis on heitnud valgust kääbusplaneedi Pluuto keerulisele geoloogiale. Näib, et Pluuto, mis on kunagi planeedi staatusest taandatud, võib oma pinnal peituda tohutu jäävulkaani. See hiljuti tuvastatud vulkaan, nimega Kiladze Caldera, on hinnanguliselt Yellowstone'i rahvuspargi suurune.

Algselt kraatriks ekslikult peetud Kiladze kaldeera köitis NASA New Horizonsi missiooni andmeid analüüsivate teadlaste tähelepanu. Lähemal uurimisel selgus, et see geoloogiline tunnus on oma ajaloo jooksul tõenäoliselt mitu korda pursanud, paiskades välja tohutul hulgal jääst, veest ja gaasidest koosnevat krüolaavat. Tegelikult oleks iga selle suurim purse võinud vabastada piisavalt krüolaavat, et katta peaaegu kogu Los Angelese linn.

Krüovulkaanid, tuntud ka kui jäävulkaanid, on põnev nähtus, mida leidub meie päikesesüsteemi erinevates kohtades. Erinevalt traditsioonilistest vulkaanidest, mis kiirgavad sula kivi, purskavad krüovulkaanid jää, vee ja gaaside seguga. Need jäised struktuurid on tuvastatud teistel taevakehadel, nagu kääbusplaneet Ceres ja Enceladus, Saturni kuu.

Lisaks Kiladze kaldeerale on teadlased tuvastanud Pluutol veel kaks krüovulkaanilist struktuuri, mille nimi on Wright Mons ja Piccard Mons. Need avastused viitavad sellele, et kääbusplaneedil on seni arvatud dünaamilisem ja geoloogiliselt aktiivsem ajalugu.

Üks peamisi tõendeid Kiladze kaldeera vulkaanilisuse kohta on vulkaani ümbritseva veejääga segatud ammoniaagi olemasolu. Ammoniaagil on võime alandada vee külmumistemperatuuri, võimaldades krüolaaval voolata vedelikuna. Huvitav on see, et ammoniaak on ka keemia oluline komponent, mis toodab aminohappeid, elu ehitusplokke.

Kiladze kaldeera ja selle krüovulkanismi avastamine on tekitanud uusi küsimusi Pluuto päritolu ja evolutsiooni kohta. Teadlased oletavad, et Pluutol võis kunagi olla globaalse mastaabiga siseookean, mis võis selle tekkest tekkinud jääksoojuse tõttu siiski osaliselt vedel olla. Teise võimalusena võib maa-alune ookean olla külmunud, kuid alles on jäänud väikesed vedela vee reservuaarid, mis põhjustavad perioodiliselt krüovulkaanilist aktiivsust.

Pluuto geoloogilise mineviku saladuste tõeline mõistmine nõuab tulevaste planeediteadlaste usinat tööd. Vee krüolaava päritolu lahtiharutamine ja selle kauge maailma mõistatusliku ajaloo dešifreerimine annab kahtlemata hindamatu ülevaate planeetide kehade tekkest ja dünaamikast.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on krüovulkaan?

Krüovulkaan, tuntud ka kui jäävulkaan, on vulkaan, mis purskab sulakivi asemel jää, vee ja gaaside seguga. Krüovulkaane on täheldatud taevakehadel nagu Pluuto, Ceres ja Saturni kuu Enceladus.

Kas Pluutot peetakse endiselt planeediks?

Ei, Pluutot ei klassifitseerita enam planeediks. 2006. aastal defineeris Rahvusvaheline Astronoomialiit uuesti planeedi määratluse, mille tulemusel liigitati Pluuto ümber kääbusplaneediks.

Kas Pluutol võib olla teisi krüovulkaane?

Jah, peale äsja avastatud Kiladze kaldeera on Pluutol tuvastatud veel kaks krüovulkaanilist struktuuri Wright Mons ja Piccard Mons. Need leiud viitavad keerukamale ja aktiivsemale geoloogiale kääbusplaneedil.

Mis võiks olla Pluuto krüolaava allikas?

Teadlased pole Pluuto krüolaava täpse allika osas endiselt kindlad. Spekuleeritakse, et krüolaava võib pärineda jääksoojuse reservuaarist planeedi tuumas või väikestest vedela vee taskutest, mis on jäänud külmunud maa-alusesse ookeani.

