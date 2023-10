Modifitseeritud gravitatsiooniteooria viitab, et üheksandat planeeti ei pruugi eksisteerida

Teadlased Harsh Mathur ja Katherine Brown on välja pakkunud, et välises Päikesesüsteemis täheldatud orbiidianomaaliaid, mis on käivitanud üheksanda planeedi otsingud, võiks seletada hoopis muudetud gravitatsiooniseadusega. Modifitseeritud teooria, mida tuntakse modifitseeritud Newtoni dünaamika (MOND) nime all, viitab sellele, et Newtoni gravitatsiooniseadus kehtib kuni teatud punktini, millest kaugemal võtab võimust erinev gravitatsiooniline käitumine.

MOND on olnud edukas galaktiliste skaalade vaatluste selgitamisel ja mõned teadlased peavad seda tumeaine alternatiiviks. Mathur ja Brown soovisid aga uurida selle mõju välisele päikesesüsteemile pärast seda, kui astronoomid teatasid 2016. aastal üheksanda planeedi võimalikkusest.

Kui teadlased joonistasid potentsiaalse üheksanda planeedi andmestiku objektide orbiidid Linnutee galaktika gravitatsioonivälja suhtes, leidsid nad silmatorkava joonduse. MONDi andmetel tõmmatakse miljonite aastate jooksul mõned välise päikesesüsteemi objektid galaktika gravitatsiooniväljaga joondusse.

Kuigi praegune andmestik on väike ja muid võimalusi ei saa välistada, toob uuring esile välise päikesesüsteemi potentsiaali toimida gravitatsiooni testimise ja füüsika põhiprobleemide uurimise laborina.

Üldiselt seab see uurimus kahtluse alla üheksanda planeedi olemasolu välises Päikesesüsteemis ja viitab sellele, et täheldatud orbitaalanomaaliaid saab seletada modifitseeritud gravitatsiooniteooriaga.

Allikas: Case Western Reserve University

Mõisted:

– Modifitseeritud Newtoni dünaamika (MOND): modifitseeritud gravitatsiooniteooria, mis pakub välja Newtoni gravitatsiooniseaduse, kehtib kuni punktini, millest edasi võtab võimust erinev gravitatsiooniline käitumine.

– Tume aine: hüpoteetiline ainevorm, millel on gravitatsioonimõju, kuid mis ei kiirga valgust.

– Linnutee: galaktika, mis sisaldab meie päikesesüsteemi.

(Allikas: Katherine Brown jt, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))