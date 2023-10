Puud võivad suhelda ja hoiatada üksteist ohtude eest, uurime

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uus uuring paljastab, kuidas puud Maal saavad suhelda ja üksteist ohu eest hoiatada. Teadlased leidsid, et vigastatud taimed eraldavad keemilisi ühendeid, mis võivad imbuda terve taime kudedesse, käivitades selle rakkudest kaitsereaktsiooni. Sellel avastusel võib olla märkimisväärne mõju taimede tugevdamisele putukate rünnakute või põua vastu.

"Rääkivate" puude mõistet uuriti esmakordselt 1980. aastatel, kui teadlased märkasid, et puud toodavad kemikaale, et neid rünnates putukaid ära hoida. Huvitav on see, et läheduses asuvatel sama liigi tervetel puudel oli ka sama keemiline kaitse, isegi ilma kahjustatud puudega juurteta. See viitas sellele, et puud suhtlesid omavahel õhu kaudu – nähtust nimetatakse taimede pealtkuulamiseks.

Viimase nelja aastakümne jooksul on täheldatud enam kui 30 taimeliiki, kes on lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni kaudu rakkudevahelises suhtluses osalenud. Siiani oli aga ebaselge, millised ühendid on olulised ja kuidas taimed neid tajusid.

Hiljutine uuring valgustas neid küsimusi, purustades käsitsi lehti ja asetades röövikud Arabidopsise sinepi- või tomatitaimedele. See vallandas mitmesuguste roheliste lehtede lenduvate ainete emissiooni, mis seejärel levitati tervetele taimedele. Meeskond muutis terveid taimi geneetiliselt nii, et kaltsiumiioonid fluorestseerusid, kui need aktiveeriti üksikute rakkude sees, võimaldades neil jälgida taimede reaktsioone.

Teadlased avastasid, et ainult kaks spetsiifilist rohelist lehest lenduvat ainet näisid suurendavat kaltsiumiioonide sisaldust tervete taimede rakkudes. Kaltsiumi signaalimine taimedes mängib rolli kaitsereaktsioonide aktiveerimisel, näiteks lehtede sulgemisel või putukate seedimisel. Töörühm avastas ka, et ühendid imendusid läbi stoomide, mis võimaldavad taimedel fotosünteesi käigus gaase vahetada, mis näitab, et need tungivad taime sisekudedesse.

Selle uue arusaama põhjal usuvad teadlased, et taimi võib olla võimalik immuniseerida ohtude ja stressorite vastu, puutudes kokku nendega seotud ühenditega. See võib vähendada vajadust pestitsiidide järele põllumajanduses ja muuta taimed põua suhtes vastupidavamaks.

Täiendavaid uuringuid on vaja, et mõista, miks ainult spetsiifilised ühendid vallandavad kaltsiumi signaaliülekande ja tuvastada taimedes nende ühenditega interakteeruvad retseptorid.

Üldiselt annab see uuring märkimisväärse ülevaate taimede kommunikatsioonist ja avab võimalused strateegiate väljatöötamiseks taimede kaitsmiseks kahju eest enne, kui see isegi ilmneb.

Allikad:

