Roosad teemandid: haruldaste ja väärtuslike kalliskivide päritolu paljastamine

Austraalia teadlased Perthi Curtini ülikoolist on teinud olulisi avastusi roosade teemantide päritolu kohta. Need haruldased ja väärtuslikud kalliskivid, mis on tuntud oma vapustava roosilise värvi poolest, tekkisid enam kui 1.3 miljardit aastat tagasi varase superkontinendi lagunemise käigus. Roosad teemandid, mis on tegelikult kahjustatud, moonutatud kristallvõrega teemandid, pakuvad ainulaadset ilu, mille eest tuleb maksta.

Suurem osa maailma roosadest teemantidest, üle 90 protsendi, pärines nüüdseks suletud Argyle'i kaevandusest Lääne-Austraalias. Igast tuhandest kalliskivist olid vaid mõned väga nõutud roosad kivid. Dr Hugo Olierooki juhitud uurimisrühm hindas, et need teemandid suruti Maa pinna poole Nuna, ühe varasema superkontinendi hukkumise ajal. See viitab sellele, et teised iidsed mandri ristmikud võivad sisaldada rohkem neid elavaid kalliskive.

Argyle'i teemandid tekkisid sügaval maa all stabiilsete mandrijuurte lähedal. Kui maamassid põrkasid kokku, moodustades Nuna, muutis Austraalia loodeserva lähedal tekkinud rõhk kunagised läbipaistvad teemandid värvi. Dr Robert Pidgeoni ja tema meeskonna poolt 1980. aastate lõpus läbi viidud uuringud näitasid, et purse, mis tõi teemandid pinnale, toimus umbes 1.2 miljardit aastat tagasi. Selle hinnangu täpsus seati aga kahtluse alla iidse järve põhjustatud võimalike muudatuste tõttu.

Täiustatud laserkiiretehnoloogia abil suutsid teadlased anda täpsema hinnangu Argyle'i kivimite vanusele. Nende analüüs näitas, et purse toimus umbes 1.3 miljardit aastat tagasi, mis langes kokku Nuna lagunemise ajaga. Mandri serva hõrenemine selle lagunemise ajal hõlbustas tõenäoliselt teemandirikka magma liikumist pinnale.

Seos mandri lõhestamise ja teemantide moodustumise vahel ei ole uus kontseptsioon, kuid see on endiselt aruteluobjekt. Uus uuring aitab paremini mõista, kuidas superkontinendi lagunemine võib vallandada teemantiderikkaid purse. Siiski on Argyle'i teemantide moodustamiseks vajaliku süsiniku rohkuse kohta endiselt vastuseta küsimusi.

See uurimus kujutab endast olulist sammu selle keerulise protsessi lahtiharutamisel, mis viis Argyle'i ainulaadsete ja väärtuslike roosade teemantide loomiseni. Selle iidse süsteemi täielikuks mõistmiseks on endiselt vaja täiendavaid uuringuid. Nagu paljude looduse aspektide puhul, tuleb üllatusi kindlasti ka edaspidi.

