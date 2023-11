Piloodi jäädvustatud hämmastav video avab hingematva vaate virmalistele

Sageli puutuvad sotsiaalmeedia kasutajad kokku videotega, mis jätavad nad tummaks. Hiljuti on Internetis ringelnud aukartustäratav video, mis tutvustab nii peent stseeni, et see meenutab tükki paradiisi. Piloodi jäädvustatud kaadrid pakuvad pilgu looduse imele, mis jätab igatsema enamat.

Video, mida Instagramis jagas piloot, keda tuntakse nimega Thomas, viib vaatajad värviliste kardinate maailma, mida suudab luua vaid loodus. Üle 600,000 48,000 vaatamise ja XNUMX XNUMX meeldimise korral on ilmne, et see kütkestav vaatepilt on leidnud vastukaja inimeste seas üle kogu maailma.

Thomas, kes dokumenteeris kogemuse oma kaameraga, kirjeldas hingematvat nähtust kui ilusaimat Aurora Borealis't (virmalised), mille tunnistajaks ta on kunagi olnud. Elavad rohelised ja punased kardinad tantsisid üle taeva, luues lummava vaatemängu. See haruldane nägemus oli nähtav isegi Hollandist.

Vaatajad on olnud kiired reageerima, väljendades oma hämmastust ja uudishimu. Üks kasutaja mõtles, kas virmaliste ajal on võimalik lennata. Thomas vastas rahustavalt, et selline seiklus ei kahjusta ja on täiesti ohutu. Teine vaataja imestas videos kuvatud ilu üle, tunnistades, et sellise kütkestava vaatepildi keskel oleks keeruline lendamisele keskenduda. Kolmas kasutaja märkis naljaga pooleks: "Kutt, teie kontorivaade on parem kui minu oma."

Virmalised, tuntud ka kui Aurora Borealis, on loodusnähtus, mis on tuntud oma hingematvate tulede kuvamise poolest. See taevalik lummus on teadlasi sajandeid müstifitseerinud, kuid selle tegelik päritolu on jäänud tabamatuks. Arvatakse, et virmalised on geomagnetiliste tormide ajal tekkivate võimsate elektromagnetlainete tagajärg, pakkudes erakordset vaatemängu kõigile, kellel on õnn seda tunnistada.

Niisiis, laske selle hämmastava video võlul viia teid virmaliste lummavasse maailma, kus looduse ilu ei tunne piire.

FAQ:

K: Mis on virmalised?

V: Virmalised, tuntud ka kui Aurora Borealis, on loomuliku valguse ekraan, mis esineb Maa polaaraladel.

K: Mis põhjustab virmalisi?

V: Virmalisi põhjustavad võimsad elektromagnetlained geomagnetiliste tormide ajal.

K: Kas virmaliste ajal on ohutu lennata?

V: Jah, virmaliste valguses lendamine on ohutu ega põhjusta mingit kahju.

K: Kus jäädvustati virmaliste video?

V: Video jäädvustas piloot ja arvatakse, et see on filmitud Hollandis.