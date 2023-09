Põimumise imelik uus nägu: faasiüleminek teabes

1935. aastal alustasid Albert Einstein ja Erwin Schrödinger tulist debatti reaalsuse olemuse ja takerdumise mõiste üle. Kui Einstein uskus lokaalsuse printsiipi, siis Schrödinger avastas kummalise takerdumise fenomeni, kus kahe osakese omadused põimuvad üksteisest sõltumata nende kaugusest. See näis rikkuvat Einsteini teooriat, et ükski mõju ei saa liikuda kiiremini kui valgus. Kuid füüsikud on sellest ajast alates aru saanud, et takerdumisel pole kaugeltki mõju ja see võib levitada ainult teadmisi mõõtmise tulemuste kohta.

Viimasel ajal on teadlased teinud põneva avastuse takerdumise kohta. Kui osakesed takerduvad, levib takerdumine loomulikult läbi osakeste rühma, moodustades keeruka juhuslike asjaolude võrgu. Kui aga osakesi mõõdetakse sageli, hävib takerdumine, mis takistab võrgu teket. See üleminek veebi ja veebi puudumise vahel viitab teabe struktuuri muutumisele ja seda on võrreldud teabe faasisiiretega.

Selle faasi ülemineku jälgimiseks viisid kolm meeskonda läbi metakatseid kvantarvutite abil, et mõõta, kuidas mõõtmised ise mõjutavad teabevoogu. Nad kinnitasid, et haardumise ja mõõtmise vahel on võimalik saavutada õrn tasakaal. See avastus on käivitanud uurimislaine takerdumise ja mõõtmise võimalike rakenduste kohta.

Üks koostöö, mis komistas sellele takerdumise üleminekule, sai alguse vestlusest, mis käsitles põhiküsimust, mis puudutab kleepuva iirisepudingi takerdumist. Teadlased laiendasid takerdumise mõistet osakeste paarilt osakeste ahelale ja uurisid, kuidas mõõtmine mõjutab takerdumise entroopiat, mis määrab osakeste vahele salvestatud mittelokaalse teabe koguse.

Üldiselt heidab see uuring uut valgust takerdumise keerulisele käitumisele ja selle seosele teabega. Selle nähtuse mõistmine mitte ainult ei edenda meie teadmisi kvantmehaanikast, vaid võib viia ka revolutsiooniliste rakendusteni infotehnoloogia valdkonnas.

