Põimumise kummalise maailma uurimine: faasiüleminek teabes

1935. aastal sattusid Albert Einstein ja Erwin Schrödinger vaidlusesse reaalsuse olemuse üle. Einstein uskus lokaalsuse printsiipi, mis väitis, et ükski sündmus ühes kohas ei saa koheselt mõjutada kauget asukohta. Schrödinger aga avastas takerdumise, kvantmehaanikas nähtuse, kus kaks osakest seotakse ja nende saatused põimuvad.

Kui Einstein tundis segadust rahutuks ja väitis, et see rikub tema arusaama paikkonnast, siis tänapäeval on füüsikud hakanud seda mõistma teisiti. Nüüd teavad nad, et takerdumisel ei ole kaugmõju ega jõudu kaugelt konkreetse tulemuse saavutamiseks. Selle asemel saab see ainult teadmisi selle tulemuse kohta levitada. Põimumiskatsed on viimastel aastatel muutunud rutiinseks ja need on võitnud Nobeli preemia.

Kuid takerdumine on midagi enamat kui lihtsalt osakeste paarid. Hiljutised uuringud on näidanud, et takerdumine võib levida osakeste rühmade kaudu, moodustades keeruka juhuslike asjaolude võrgu. Seda võrku võivad sagedased mõõtmised häirida, põhjustades takerdumise hävimise ja takistades võrgu moodustumist. Füüsikud on seda üleminekut veebiolekust veebivaba olekusse nimetanud teabe faasiüleminekuks.

Selle faasiülemineku paremaks mõistmiseks viisid mitmed füüsikute meeskonnad läbi metakatseid kvantarvutite abil. Nende katsete eesmärk oli mõõta, kuidas mõõtmised ise mõjutavad infovoogu. Kinnitati õrn tasakaal takerdumise ja mõõtmise vahel, mis käivitas edasised uuringud takerdumise ja mõõtmise vastasmõju võimaluste kohta.

Üks koostöö komistas kleepuva iirisepudingi üle peetud vestluse ajal takerdumise üleminekule. Füüsikud Brian Skinner ja Adam Nahum arutasid takerdumise ja teabe vahelist seost. Nad mõistsid, et takerdunud osakeste mõõtmine võib vähendada teadmatust teiste osakeste oleku kohta. Summa, mille võrra mõõtmine vähendab teadmatust, on tuntud kui takerdumise entroopia, mõõdetuna bittides.

Skinner ja Nahum laiendasid seda kontseptsiooni osakeste ahelale, kus takerdumine hüppab ühelt osakeselt teisele. Nad leidsid, et takerdumise entroopia võib anda ülevaate sellest, kui täielikult kett on takerdunud. Mõõtmiste ajastust nihutades avastasid nad faasiülemineku veebiolekust veebivaba olekusse.

See uurimus toob esile takerdumise keerukuse ja potentsiaali kvantmehaanika maailmas. See näitab, et takerdumine võib eksisteerida väljaspool osakestepaare ja sellel on kaugeleulatuv mõju teabe levitamisele ja struktuurile.

Mõisted:

– Põimumine: Kvantmehaanikas on takerdumine nähtus, kus kaks osakest seotakse ja nende saatused põimuvad.

– Paikkond: lokaalsuse põhimõte ütleb, et ükski sündmus ühes kohas ei saa koheselt mõjutada kauget asukohta.

– Faasiüleminek: füüsikas viitab faasiüleminek aine oleku muutumisele, näiteks vedelikust tahkeks.

– Põimumise entroopia: takerdumise entroopia kvantifitseerib kahe objekti vahelise takerdumise või teabe hulka ühe objekti kohta, mis on teises mittelokaalselt talletatud.

Allikad:

– Algallikas: Quanta Magazine’i artikkel, autor Natalie Wolchover

– Täiendavaid allikaid pole esitatud