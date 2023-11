NASA tegeleb kuumakaitse probleemi lahendamisega enne meeskonnaga missiooni

By

NASA seisab silmitsi väljakutsega oma Orioni kosmoseaparaadi kuumakaitsega, mis tuleb lahendada enne, kui meeskond saab ohutult pardale sõita. NASA uurimissüsteemide arendusmissiooni direktoraadi aseadministraatori Jim Free sõnul eeldab kosmoseagentuur veel paar kuud, et soojuskilbi jõudlust täielikult uurida ja lahendus leida.

Mehitamata Orioni kosmoselaeva eelmisel missioonil taassisenemise ajal täheldati kuumakilbi ootamatut jõudlust. Kilbilt tuli oodatust rohkem ablatsioonimaterjali, mis tekitas muret tulevaste meeskonnaülesannete ohutuse pärast. NASA algatas selle probleemi paremaks mõistmiseks uurimise ja kavatseb järgmise kevade lõpuks pakkuda esialgse põhjuse lahenduse.

Vahepeal valmistab NASA endiselt kosmoselaeva ette Artemis 2 missiooniks, mis plaanitakse koos meeskonnaga startida 2024. aasta novembris. Kuumakilbil on oluline roll astronautide kaitsmisel äärmuslike temperatuuride eest Maa atmosfääri naasmisel. Vajadusel on NASA probleemi lahendamiseks avatud soojuskilbi komponentide väljavahetamisele või kosmoselaeva teatud riistvara arengu tühistamisele.

Artemis 2 missiooni meeskond on rõhutanud kosmoselaeva valmisoleku ja ohutuse tagamise tähtsust enne nende starti. NASA astronaut Reid Wiseman, missiooni ülem, teatas, et nad ei sõida Orioni pardale enne, kui on kindlad selle valmisolekus.

Kuigi mõju Artemis 2 stardikuupäevale on endiselt ebakindel, on NASA endiselt pühendunud kuumakilbi probleemi lahendamisele, et tagada oma meeskonnaga seotud missioonide ohutus.