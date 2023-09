Varda kosmoseaparaat jäi orbiidile ja ootab heakskiitu Maale naasmiseks

Kosmoses toimuvale tootmisele spetsialiseerunud idufirmale Varda Space Industries kuuluv kommertskosmoselaev on oodatust kauem orbiidil olnud, kuna see ootab valitsuse heakskiitu, et naasta koos farmaatsiaproovidega Maale. Satelliit saadeti orbiidile 12. juunil, mille esialgne eesmärk oli ühekuuline missioon tutvustada ettevõtte tehnoloogiat kaubanduslike materjalide, eriti ravimite tootmiseks taaskasutatavas kapslis, mis on mõeldud toodete tagastamiseks Maale analüüsiks ja äriliseks kasutamiseks.

Varda kapsli taastamine on aga praegu ootel, kuna Föderaalne Lennuamet (FAA) ja USA õhuvägi keeldusid lubamast selle maandumiseks Utah' kaugemas osas. FAA teatas, et Varda lasi oma sõiduki turule ilma litsentsita ja ei vastanud regulatiivsetele nõuetele. Varda on taotlenud otsuse uuesti läbivaatamist, mis on praegu menetluses. Ettevõte oli sihiks võtnud maandumisvõimalused septembri alguses Utah' katse- ja treeningväljakul, kuid talle ei antud luba ohutusprobleemide tõttu.

Varda Space Industries on kinnitanud, et tema kosmoseaparaat on heas seisukorras ja kõigis süsteemides terve. Kuigi kosmoseaparaat on kavandatud jääma orbiidile vajadusel terve aasta, teeb ettevõte aktiivselt koostööd valitsuspartneritega, et kapsel võimalikult kiiresti Maale tagasi tuua.

FAA äripindade operatsioonide büroo vastutab kommertsstardi- ja taassisenemisoperatsioonide litsentsimise eest. Agentuur vaatab aga peamiselt läbi käivituslitsentside taotlusi ja taassisenemise litsentsimine on suhteliselt uus. FAA on sel aastal litsentsinud 82 kommertskäivitust, mis on märkimisväärne kasv võrreldes eelmiste aastatega. Kasvav kommertslaskmiste arv on peamiselt tingitud SpaceX-i tõusvast stardisagedusest. FAA on taotlenud täiendavat rahastamist, et pidada sammu kasvava kommertskosmosetööstusega.

FAA on litsentsitaotluste läbivaatamisel peamiseks mureks avalikkuse turvalisus, varakahju oht, keskkonnaohud ja mõju riigi julgeolekule. Kuigi on ebatavaline, et FAA keeldub litsentsitaotlusest täielikult, on taassisenevad sõidukid siiski suhteliselt haruldased. Praeguseks on FAA kaubandusliku litsentsi saanud ainult kaks ettevõtet.

Varda ja FAA on arutanud ettevõtte plaane regulaarselt Maale tagastada automaatsed kosmosekapslid ja selle võimalik mõju kommertslennuliiklusele.