Teiste mõistmine nende tegude kaudu: inimese tunnetuse põhiaspekt, mis mõjutab tehisintellekti

Kui me jälgime kellegi tegevust, töötab meie mõistus kiiresti nende kavatsuste dešifreerimiseks. Johns Hopkinsi ülikooli tajuuurijate läbiviidud uuringud on andnud valgust sellele, kuidas inimesed saavad aru, mida teised püüavad õppida lihtsalt nende tegevust jälgides. See murranguline uuring, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, on paljastanud inimese tunnetuse sageli tähelepanuta jäetud aspekti, millel on oluline mõju tehisintellekti (AI) süsteemide arendamisele.

Erinevalt pragmaatiliste tegude äratundmisest, mis hõlmab kellegi vahetu tegevuse ennustamist, keskendus uuring "episteemilistele tegevustele". Neid toiminguid tehakse siis, kui keegi püüab koguda teavet või õppida tundma oma ümbrust. Kuigi varasemad uuringud on näidanud, et inimesed suudavad pragmaatilisi tegevusi täpselt tuvastada, oli vähe teada, kuidas me episteemilisi tegevusi tajume ja mõistame.

500 osalejaga katsete seerias palusid teadlased inimestel vaadata videoid, kuidas inimesed kaste raputavad. Osalejad suutsid mõne sekundi jooksul ära tunda loksutaja eesmärgid – kas määrata kasti sees olevate esemete arvu või teha kindlaks objektide kuju. See võime tajuda teise inimese kavatsusi tema tegude kaudu on ühtaegu intuitiivne ja tähelepanuväärne, tuues esile keerukad kognitiivsed protsessid, mida meie mõistus vaevata teostab.

Nendel leidudel on tehisintellekti arendamise valdkonnale laiem mõju. Mõistes, kuidas inimesed tegevuse kaudu teise inimese eesmärke järeldavad, saavad teadlased kavandada tehisintellektisüsteeme, mis on paremini varustatud suhtlemiseks ja inimeste käitumise mõistmiseks. Näiteks võib AI-toega roboti assistent analüüsida kliendi tegevust ja ennustada, mida nad otsivad, pakkudes personaalsemat ja tõhusamat teenust.

Edaspidistes uuringutes kavatseb Johns Hopkinsi meeskond uurida vahet episteemilise kavatsuse ja pragmaatilise kavatsuse vahel. Samuti on nad huvitatud sellest, et uurida, millal need vaatlusoskused inimarengus esile kerkivad ja kas arvutusmudeleid saab konstrueerida, et veelgi selgitada füüsiliste tegevuste ja episteemiliste kavatsuste vahelist seost.

See uurimus ei anna mitte ainult väärtuslikku teavet meie arusaamadest inimese tunnetusest, vaid avab tehisintellekti tehnoloogiale ka uusi võimalusi inimeste tegude ja kavatsuste tõhusaks tõlgendamiseks. Neid teadmisi rakendades võivad tulevased AI-süsteemid muutuda läbinägelikumaks ja osavamaks inimeste vajaduste ja soovide mõistmisel ja neile vastamisel.

KKK

K: Mis on pragmaatilised ja episteemilised tegevused?

Pragmaatilised toimingud viitavad tegevustele, mis hõlmavad indiviidi vahetute tegevuste ennustamist, samas kui episteemilised toimingud tehakse siis, kui keegi püüab koguda teavet või õppida midagi oma keskkonna kohta.

K: Kuidas teadlased oma katseid läbi viisid?

Teadlased palusid 500 osalejal vaadata videoid, milles keegi kasti raputab. Osalejad said kindlaks teha, kas loksutaja püüdis välja selgitada kasti sees olevate esemete arvu või esemete kuju.

K: Millised on selle uuringu tagajärjed tehisintellektile?

Mõistes, kuidas inimesed tajuvad ja järeldavad teiste kavatsusi tegude kaudu, saab tehisintellekti süsteeme kujundada nii, et see mõistaks paremini inimeste käitumist ja suhtleks sellega. Näiteks roboti assistent võiks oma tegevuse põhjal täpselt ennustada, mida klient otsib.