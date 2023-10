Osaline kuuvarjutus on Indias nähtav 28.–29. oktoobril 2023

By

Osaline kuuvarjutus peaks aset leidma 28.–29. oktoobril 2023, vihmavarjutuse faas algab 29. kuupäeva varajastel tundidel. See päikesevarjutus on kesköö paiku nähtav kõikjalt Indiast. Varjutuse vihmafaas algab eeldatavasti 01. oktoobril kell 05 IST ja lõpeb kell 29 IST. Varjutuse kestus on ligikaudu 02 tund ja 24 minutit, väikese magnituudiga 1.

See kuuvarjutus on nähtav mitmes maailma piirkonnas, sealhulgas Vaikse ookeani lääneosas, Austraalias, Aasias, Euroopas, Aafrikas, Lõuna-Ameerika idaosas, Põhja-Ameerika kirdeosas, Atlandi ookeanis, India ookeanis ja Vaikse ookeani lõunaosas.

Oluline on märkida, et kuuvarjutus toimub täiskuu päeval, kui Maa satub Päikese ja Kuu vahele ning kõik kolm objekti on joondatud. Täielik kuuvarjutus toimub siis, kui kogu Kuu satub Maa varju alla, osaline kuuvarjutus aga siis, kui ainult osa Kuust jääb Maa varju alla.

Indias toimub järgmine kuuvarjutus pärast seda sündmust 07. septembril 2025, mis on täielik kuuvarjutus. Viimane Indiast nähtav kuuvarjutus toimus 8. novembril 2022 ja see oli täielik varjutus.

