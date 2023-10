Osaline kuuvarjutus toimub 28.–29. oktoobril 2023

Osaline kuuvarjutus, tuntud ka kui Chandra Grahan, peaks toimuma 28.–29. oktoobril 2023. Kuuvarjutus algab kuu sisenemisega poolvarjutusse 28. oktoobri keskööl ja vihmavarjutusfaas algab 29. aasta XNUMX. oktoobril. XNUMX. varajased tunnid. See taevane sündmus on kesköö paiku nähtav kõikjalt Indiast.

Kuuvarjutuse tõttu peatavad Somnath Mandir ja kõik Shri Somnath Trusti alla kuuluvad mandrid 28. oktoobril pärast keskpäevast aarti oma tavapärased puja tseremooniad.

Varjutus on nähtav suures piirkonnas, mis hõlmab Vaikse ookeani lääneosa, Austraaliat, Aasiat, Euroopat, Aafrikat, Lõuna-Ameerika idaosa, Põhja-Ameerika kirdeosa, Atlandi ookeani, India ookeani ja Vaikse ookeani lõunaosa.

Varjutuse vihmafaas algab 01. oktoobril kell 05 IST ja lõpeb kell 29 IST. Varjutuse kestus on 02 tund ja 24 minutit, magnituudi väga väike 1.

Väärib märkimist, et järgmine Indiast nähtav kuuvarjutus toimub 07. septembril 2025 ja see on täielik kuuvarjutus. Eelmine Indiast nähtav kuuvarjutus toimus 8. novembril 2022 ja see oli täielik varjutus.

Kuuvarjutus toimub täiskuu päeval, kui Maa satub Päikese ja Kuu vahele ning kõik kolm objekti joonduvad. Täielik kuuvarjutus toimub siis, kui kogu kuu satub Maa varju, osaline kuuvarjutus aga siis, kui ainult osa kuust langeb Maa varju alla.

Allikas: DeshGujarat