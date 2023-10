Osaline kuuvarjutus toimub 28.–29. oktoobril 2023

Taevane sündmus peaks toimuma 28.-29. oktoobril 2023, kuna oodata on osalist kuuvarjutust. See sündmus, mida tuntakse ka poolvarjutusena, juhtub siis, kui päike, maa ja kuu joonduvad nii, et Maa heidab Kuule varju, muutes selle tumedamaks.

Selle varjutuse ajal katab Maa vari ainult osa Kuust, mille tulemuseks on selle tavapärase heleduse osaline tuhmumine. Oluline on märkida, et seda tüüpi varjutus erineb täielikust kuuvarjutusest, kus Kuu on täielikult kaetud maa varjuga.

Osaline kuuvarjutus toimub eeldatavasti mitme tunni jooksul, kusjuures suurim nähtavus toimub hilisõhtul või varahommikul, olenevalt riigi ajavööndist. Indias peaks varjutus algama 28. oktoobri öösel ja jätkuma 29. oktoobri varahommikul.

India vaatlejatel on võimalus näha, kuidas Kuu maa varju sisenedes järk-järgult oma heledust kaotab. See nähtus tuletab meelde meie universumis toimuvaid uskumatuid taevasündmusi ning annab tähevaatlejatele ja astronoomiahuvilistele ainulaadse võimaluse jälgida ja hinnata meie päikesesüsteemi imesid.

Varjutuse jälgimisel on oluline järgida ettevaatusabinõusid, et kaitsta silmi otseste päikesekiirte eest. Võimalike nägemiskahjustuste vältimiseks on soovitatav kasutada päikesevarjutusprille või muid heakskiidetud päikesefiltreid.

Nii et märkige oma kalendritesse nädalavahetuseks 28.–29. oktoober 2023 ja leidke aega, et olla tunnistajaks osalise kuuvarjutuse lummavale ilule. See on võimalus luua ühendus loodusmaailmaga ja imetleda aukartust äratavaid imesid, mida meie universum pakub.

Allikad:

– India Haridus | Viimased haridusuudised | Ülemaailmsed haridusuudised | Viimased haridusuudised (allikas)

– Riiklik lennu- ja kosmoseamet (NASA) (allikas)