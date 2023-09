NASA Parkeri päikesesond jälgib võimsat koronaalmassi väljutamist

By

NASA Parker Solar Probe lendas hiljuti läbi võimsa koronaalmassi väljutamise (CME) Päikese lähedal, pakkudes väärtuslikke andmeid selle kohta, kuidas Päikese plasma interakteerub planeetidevahelise tolmuga. See CME on üks intensiivsemaid, mis kunagi salvestatud. Esimest korda on sond jälginud CME-de ja planeetidevahelise tolmu vahelist koostoimet, andes valgust nähtusele, mida teoreetiliselt käsitleti kaks aastakümmet tagasi, kuid mida polnud kunagi varem täheldatud.

Läbilennu ajal sondi kogutud andmete analüüs avaldati ajakirjas The Astrophysical Journal. CME-d uurinud teadlased jõudsid järeldusele, et see puhastas planeetidevahelise tolmu kuni umbes 6 miljoni miili kaugusele Päikesest. Puhastatud ruum täitus aga peagi rohkema planeetidevahelise tolmuga.

Parker Solar Probe'i laia väljakujutisega päikesesondi (WISPR) kaamera andis ülevaate CME-st, kui kosmoselaev seda läbis. Algselt jäädvustas kaamera rahulikku vaadet sügavale kosmosele, kuid materjalitükkide läbimisel muutus see kiiresti ereda valgusega.

Parker Solar Probe on teinud olulisi avastusi alates selle käivitamisest 2018. aastal. 2021. aastal saavutas see esimese otsese kontakti Päikese krooniga ja on uurinud päikesetuult. Päikesetuule olemasolu teoretiseerinud Eugene Parkeri järgi nime saanud sond lõpetas 2022. aasta augustis oma kuuenda möödalennu Veenusest ja jätkab oma käimasoleva missiooni käigus uute arusaamade kogumist Päikese dünaamika kohta.

