Vanemate suhtumine tervete laste genoomiuuringutes osalemisse

Hiljutises uuringus uuriti vanemate suhtumist oma tervete laste genoomiuuringutes osalemisse ja nende ootusi tulemuste tagastamisele. Uuringu eesmärk oli mõista nende vanemate seisukohti, kes osalesid esmatasandi uurimisvõrgustikus ja kellel olid terved lapsed. Uuringu käigus viidi läbi poolstruktureeritud telefoniintervjuud 26 lapsevanemaga, analüüsides ärakirju temaatiliselt.

Intervjuudest selgus kolm võtmeteemat. Esimene teema oli vastastikkus, mille puhul vanemad väljendasid eelistust saada meditsiiniliselt rakendatavaid, lapsepõlves tekkivaid tulemusi, mis on vastastikune žest uuringus osalemiseks. Samuti eeldati, et nendega võetakse aja jooksul uuesti ühendust täiendava teabe või värskenduste saamiseks. Teine teema uuris geneetilise testimise mõjusid. Vanemad lootsid oma lastele tulevast kliinilist kasu, kuid olid mures ka geneetilise diskrimineerimise ohu pärast. Nad soovisid tagada, et genoomiuuringutes osalemine ei avaldaks nende lapse tulevikule negatiivseid tagajärgi.

Kolmas teema oli võim ja jõustamine. Mõned vanemad tundsid end genoomiuuringutes osaledes volitatud, kuna see võimaldas neil võtta ennetavaid meetmeid oma lapse ja teiste pereliikmete jaoks. Nad nägid seda võimalusena teha teadlikke otsuseid ja potentsiaalselt vältida võimalikke terviseriske. Teised vanemad aga kõhklesid oma lapse autonoomiat piirates, osaledes uuringutes, mille tulemusel võidakse avastada haigusseisundeid või geneetilisi eelsoodumusi.

Nende hoiakute ja ootuste mõistmine võib aidata teavitada osalejakeskseid lähenemisviise genoomiuuringutele. Teadlased saavad neid pingeid arvesse võtta uuringute kavandamisel, et optimeerida vanemate otsuste tegemist ja osalemist, maksimeerides samal ajal tulemuste kasulikkust. Lisaks võib geneetilise diskrimineerimisega seotud probleemide käsitlemine ja otsuste tegemise autonoomia edendamine veelgi suurendada vanemate valmisolekut osaleda oma tervete lastega genoomiuuringutes.

