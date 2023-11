Osooniaugu keerukuse ja selle mõju kliimale mõistmine

Hiljutine Otago ülikooli doktorandi läbi viidud uuring paljastab murettekitava suundumuse osooniaugu suuruse ja sügavuse osas. Uuringu läbiviija Hannah Kessenich on leidnud, et osooniaugu suurus on viimastel aastatel kasvanud. Vastupidiselt levinud arvamusele ei saa seda eskaleerumist seostada ainult CFC-de (klorofluorosüsivesinike) kasutamisega.

Kessenichi uurimus, mis avaldati mainekas ajakirjas Nature Communications, analüüsib igakuiseid ja igapäevaseid muutusi osoonitasemetes Antarktika osooniaugus aastatel 2004–2022. Ootamatult avastas uuring, et osooniauk on viimastel aastatel olnud pidevalt suur ja sügav, mis on väljakutseid esitanud. arusaam, et probleem on lahendatud.

Nende laienevate osooniaukude põhjus võib peituda Antarktika kohal asuvas polaarkeerises toimuvates keerukates vastasmõjudes. Ülalt laskuv õhk siseneb polaarkeerisesse ja jõuab osooniauguni umbes oktoobris. See õhu sissevool võib potentsiaalselt kaasa aidata osooniaugus täheldatud muutustele.

Kuigi Montreali protokoll osoonikihti kahandavate ainete kohta on olnud CFC-de probleemi lahendamisel edukas, usuvad teadlased, et osooniaugu laienemises mängivad rolli ka muud tegurid. Nende keerukate mehhanismide mõistmine on otsustava tähtsusega, et ennustada osooniaugu mõju tulevastele kliimamudelitele.

Praegune ennustus on, et osooniauk taastub aastaks 2065, kuid see prognoositav kuupäev langeb kokku meie kliimas toimuvate muutustega. Kuna Kessenich ja tema meeskond püüavad paremini mõista osooniaugu laienemise tagamaid, on ilmne, et mõju lõunapoolkera kliimale ei saa tähelepanuta jätta.

Oluline on jätkata osooniaugu ja selle tagajärgede uurimist. Suurendades teadlikkust ja huvi selle teema vastu, saame edendada selle keerukuse sügavamat mõistmist ja töötada tõhusate lahenduste leidmise nimel.

KKK

Mis on osooniauk?

Osooniauk viitab osoonikihi paksuse ja kontsentratsiooni tõsisele kahanemisele Antarktika kohal teatud perioodidel, peamiselt kevadel.

Mis põhjustab osooniaugu?

Varem arvati, et osooniaugu peamine põhjus on klorofluorosüsivesinikud (CFC). Hiljutised uuringud näitavad aga, et selle laienemisele võivad kaasa aidata ka muud keerulised tegurid Antarktika kohal asuvas polaarkeerises.

Kuidas osooniauk kliimamustreid mõjutab?

Osooniaugu suurus ja sügavus võivad kliimamuutusi oluliselt mõjutada, eriti lõunapoolkeral. Võimalike kliimamõjude prognoosimiseks ja leevendamiseks on ülioluline neid mõjusid paremini mõista.