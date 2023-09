Müstiline sündmus muutis meie galaktika tumeaine halo, näitavad uuringud

Hiljutine uuring viitab sellele, et nähtamatu tumeaine massiivne plekk on meie galaktika kuju oluliselt moonutanud. Kui algselt arvasid teadlased, et Linnutee on kahe spiraalse haruga lame ketas, siis möödunud sajandi jooksul tehtud mõõtmised on näidanud seletamatut paindumist. Koolutamine toimub peamiselt galaktika piiridel, kus teatud piirkonnad langevad, teised aga ülespoole, andes sellele purustatud sombrero välimuse.

Teadlaste läbi viidud arvutisimulatsioonid võisid paljastada selle nähtuse põhjuse. Simulatsioonid vihjavad salapärasele sündmusele, mis häiris meie galaktika nähtamatu tumeaine halo joondamist. 14. septembril ajakirjas Nature Astronomy avaldatud uuring näitab veenvaid tõendeid selle kohta, et meie galaktika on ümbritsetud kallutatud tumeaine haloga.

Tumeaine on raskesti mõistetav ainetüüp, mis moodustab ligikaudu 85% universumi koguainest. Kuigi see ei suhtle otseselt valgusega ja jääb nähtamatuks, on selle gravitatsioonimõju võimalik jälgida. Tumeaine vastutab tähtede kiirendamise eest erakordse kiiruseni, kui nad tiirlevad ümber galaktikate tsentrite, moonutavad kauget tähevalgust ja kujundavad Linnutee galaktilist halo.

Galaktiline halo viitab tohutule tähtede sfäärile, mis hõljub lehtedena tumeaine tiigil, mis asub Linnutee spiraalharudest kaugemal. Hiljutised uuringud Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia kosmoseaparaadiga on näidanud, et tähed galaktilises halos on eriliselt valesti paigutatud.

Püüdes mõista tasakaalustamata tähehalo mõju tumeaine halole, kasutasid astronoomid arvutimudeleid, et luua Linnuteed meenutav noor galaktika. Mudel sisaldas tumeaine halo, mis oli ketta suhtes 25 kraadi kallutatud. Pärast 5 miljardi aasta pikkust galaktika simuleerimist avastasid teadlased, et nende mudel sarnanes suurel määral meie enda galaktikaga.

Tumeaine halo väärastumise põhjus on endiselt ebaselge. Teadlaste läbiviidud simulatsioonid viitavad aga sellele, et see on tõenäoliselt tohutu kokkupõrke tagajärg, mis võib hõlmata mõne teise galaktika kokkupõrget meie omaga. See kokkupõrge võis põhjustada tumeaine halo kallutamist kuni 50 kraadi võrra ülespoole, enne kui see aeglaselt laskub oma praegusele 20-kraadisele kõrgusele.

